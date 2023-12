Valve ermöglicht SteamVR offiziell und kabellos auf Meta Quest

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Valve hat kürzlich bekanntgegeben, dass mit der Entwicklung einer eigenen Version der Steam Link App für die Virtual-Reality-Brillen Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro, ab sofort kabelloses Spiele-Streaming vom heimischen Rechner per SteamVR auf die VR-Headsets des Facebook-Konzerns offiziell unterstützt wird.

Als Mindestanforderung für den streamenden PC nennt Valve einen Intel Core i5 4590 oder AMD FX 8350 oder besser, eine GTX970 Nvidia-Grafikkarte, besser eine RTX2070 aufwärts, 16 GB Arbeitsspeicher, Wi-Fi 5 (5 GHz Kanal), besser aber Wi-Fi 6. Die neue Meta-Quest-App soll den Steam-Client problemlos im WLAN-Netzwerk erkennen und sich per Einmalcode verbinden. So lassen sich SteamVR-Titel aus eurer Steam-Bibliothek nativ ohne Umwege wireless übertragen. Valve setzt damit trotz eigener VR-Hardware (Valve Index) auf einen offenen Zugang zur Steam-Plattform.

Grundsätzlich war es auch vorher schon möglich, kabellos Inhalte vom PC und aus Steam auf die Quest-Brillen zu bringen, beispielsweise über Virtual Desktop oder der Quest-eigenen App Air Link (früher Oculus Link), jedoch nur per Middleware, was mit zusätzlichem Aufwand und eventuell mit Lags verbunden war. Laut DigitalFoundry hätte sich die Bildqualität und die Übertragungsstabilität per Steam Link im Vergleich zu anderer Software verbessert. Da die App von Valve noch weiter optimiert wird (aktuell Version 2.0.1), kann es zu Kodierungsproblemen mit anderer Hardware, wie zum Beispiel Intel-Grafikchips kommen.