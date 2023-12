Visions of Mana: Neuer Serienteil nach über 15 Jahren

PC Xbox X PS4 PS5

Nach über 15 Jahren hat Square Enix im Rahmen der Game Awards mit Visions of Mana ein neues Spiel der Mana-Reihe angekündigt.

Im neuen Serienableger werdet ihr Val steuern, einen jungen Mann, der im Feuerdorf von Tianeea lebt. Zu Beginn des Spiels wird das Dorf von der Fee besucht, welche alle vier Jahre sogenannte Alms erwählt. Dies sind Menschen, die dazu bestimmt sind, zum Baum des Mana zu reisen. Angesichts dieses Ereignisses lädt Val eine Kindheitsfreundin zu einem Fest ein und noch in der gleichen Nacht erstrahlt der Himmel in funkelnden Lichtern und Vals Freundin wird zur Alm erwählt. Fortan begleitet Val sie als Seelenwächter bei ihrer Reise zum Baum des Mana.

Visions of Mana wird dabei eine halboffene Spielwelt bieten, demzufolge also mehrere große Spielgebiete, die frei erkundbar sind. Die Welt soll dabei farbenfroh und lebendig wirken, sowie die Natur und elementare Aspekte des Mana thematisieren. Gekämpft wird serientypisch in einer Party und in Echtzeit. Die Kämpfe sollen schnell sein, dabei aber auch ausreichend strategische Tiefe bieten.

Für Visions of Mana wurden einige bekannte Köpfe aus der Reihe involviert. So wird das Spiel von Masaru Oyamada (u.a. Secret of Mana 2018) produziert. Die Musik wird unter anderem von Hiroki Kikuta (u.a. Secret of Mana) komponiert, während Airi Yoshioka (u.a. Dawn of Mana) das Monster-Design beisteuert. Erscheinen soll das JRPG vermutlich im nächsten Jahr für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X|S. Von einer Switch-Version war bislang noch nicht die Rede.