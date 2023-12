PM: PS-Blog Game of the Year Awards 2023: Abstimmung ist ab jetzt möglich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Abstimmung für die PS-Blog Game of the Year Awards 2023 ist ab jetzt möglich. Gebt also eure Stimme ab, um eure liebsten PlayStation-Spiele des vergangenen Jahres zu nominieren. In allen 18 Kategorien werden die besten PlayStation-Spiele aus dem Jahr 2023 ausgezeichnet, darunter fesselnde neue Charaktere, grandiose Soundtracks, fantastische grafische Gestaltung und vieles mehr.

Wie immer gibt es ein paar Regeln für die Kategorien und ihre Nominierten:

— In jeder Kategorie gibt es die Möglichkeit, einen Titel einzutragen, der nicht auf der Liste steht, aber eurer Meinung nach berücksichtigt werden sollte.

— Wie bei den meisten anderen Kategorien liegt der Fokus in der Kategorie “Best Multiplayer Experience” auf Titeln, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurden. Bei der Kategorie “Best Ongoing Game” liegt der Fokus auf Spielen, die im vergangenen Jahr neue Inhalte oder spielverändernde Updates erhalten haben.

— Aufgrund des Schließungsdatums der Kategorien können einige Titel nicht aufgenommen werden. Diese Titel werden für die Awards im nächsten Jahr qualifiziert sein.

— Wenn ein Titel in einem früheren Jahr in einer Kategorie mit Platin ausgezeichnet wurde, kann er dieses Jahr nicht in dieselbe Kategorie aufgenommen werden.

— Die Abstimmung ist ab sofort möglich und endet am Freitag, den 15. Dezember um 23:59 Uhr PT. Scrollt einfach nach unten und klickt los. Wir werden die Ergebnisse sammeln und die Gewinner später in diesem Monat bekannt geben.

Allen Nominierten viel Glück!