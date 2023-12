Dune – Part Two: Dritter Filmtrailer und Lauflänge veröffentlicht

PC Xbox X

Nachdem der neue Starttermin in den deutschen Kinos mit dem 29. Februar 2024 in den Kinos feststeht, hat das verantwortliche Filmstudio Warner einen dritten Filmtrailer zu Dune – Part Two veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Die englischsprachige Version ist über die Quellenangaben zu erreichen. Die offizielle Handlungsbeschreibung lautet wie folgt:

Dune – Part Two erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mithilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.

Mit einer Laufzeit von 166 Minuten kratzt die Filmlänge an der Dreistundenmarke und wird damit der bislang längste Film des Regisseurs Denis Villeneuve sein. Die alte persönliche Bestmarke seiner Filme hatte bisher Bladerunner 2049 mit 164 Minuten inne. Wer den ersten Teil Dune noch nicht kennt, kann sich auch gerne auf GamersGlobal den Report zum Auftaktfilm von Dune (2021) von Jörg Langer durchlesen, um sich eine Meinung zu bilden.