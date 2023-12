Einst führende Computerspiel-Messe E3 schließt endgültig die Pforten

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit kurzem ist die Frage geklärt, ob es nach Corona-Pandemie und Pause im Jahr 2023 mit der E3 im Jahr 2024 – oder irgendwann – weitergehen könnte: Seit heute zeigt die offizielle Website der Electronic Entertainment Expo auf einem Videobild-Hintergrund die schlichte Botschaft an:

Nach mehr als zwei Jahrzehnten der E3, jede davon größer als die letzte, ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Danke für die Erinnerungen! GGWP.

GGWP steht für "good Game well played", also: Ein gutes Spiel gut gespielt." Absender ist die bisherige Betreiberin ESA (Entertainment Software Association, der Zusammenschluss der US-amerikanischen Spielehersteller). Die Aussage "jede davon größer als die letzte" stimmt übrigens nicht, da es im Jahr 2007 einen Neustart gegeben hatte, in diesem Jahr waren nur wenige tausend Besucher in mehrere Hotels in Santa Monica geladen, vornehmlich Journalisten. Erst 2008 fand die E3 wieder als Groß-Event statt, im Staples Center in Los Angeles.