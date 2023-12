PM: Tekken 8 angespielt: Die Kampfspiel-Legende kehrt zurück (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im kommenden Jahr feiert die legendäre Kampfspielreihe Tekken bereits ihren 30. Geburtstag und passend zu diesem Jubiläum erscheint am 26. Januar 2024 mit Tekken 8 die lang erwartete Fortsetzung der erfolgreichen Serie. Neben dem neuen Heat-System, das einen offensiven Kampfstil unterstützt, beeindruckend detaillierten Charaktermodellen, dynamischen Kampfarenen mit zerstörbaren Umgebungen und dem neuen Einzelspielermodus Arcade Quest haben die Entwickler eine Reihe weiterer Features hinzugefügt, die euch die herausfordernden 3D-Kämpfe noch intensiver erleben lassen. Welche Neuerungen euch in Tekken 8 erwarten, verraten wir euch jetzt.

Gute Nachrichten: Am 14. Dezember erscheint eine Demo für PS5, wo ihr euch selbst einen Vorgeschmack auf das Spiel holen könnt!

Seit Kazuya seinen Vater Heihachi Mishima in Tekken 7 besiegt hat, nutzt er die Teufelsmacht und die Ressourcen der mächtigen G Corp, um die Welt ins Chaos zu stürzen. In Tekken 8 beginnt nun ein neues Kapitel der Saga, als Jin Kazama sich seinem Schicksal stellt und alles daran setzt, die Schreckensherrschaft seines Vaters Kazuya Mishima zu beenden.

Die erste Begegnung zwischen Vater und Sohn findet gleich zu Beginn der episch inszenierten Kampagne statt, wenn sich die Blutsverwandten gegenüberstehen und der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse beginnt. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber der erbitterte Schlagabtausch endet nicht optimal für Jin und ihr müsst euch im Verlauf der wendungsreichen Story auf Turnieren rund um den Globus auf den finalen Showdown vorbereiten.

Wenn ihr tiefer in die spannenden Geschichten der ikonischen Kämpferriege eintauchen möchtet, habt ihr dazu in den Charakter-Episoden die Möglichkeit mehr über die persönlichen Hintergründe von Super-Spion und Raven Force-Gründer Victor Chevalier, Zafina, Asuka Kazama, Dragunov, Claudio, Hwoarang sowie allen anderen altbekannten und brandneuen Streitern zu erfahren. Insgesamt stehen euch in Tekken 8 gleich 32 spielbare Charaktere zur Verfügung, darunter mit der Japanerin Reina oder der peruanischen MMA-Kämpferin Azucena Milagros Ortiz Castillo weitere Neuzugänge und ihr könnt euch auch auf die Rückkehr von Jun Kazama freuen, die zuletzt in Tekken 2 gesehen wurde.

Tekken 8 nutzt die Unreal Engine 5 und ist visuell einfach atemberaubend. Alle Charaktermodelle wurden von Grund auf neu erstellt und wirken fotorealistisch. Vom Muskelspiel unter der Haut bis hin zu den fließenden Bewegungen der Kleidung sorgt die unglaubliche Fülle an Details für ein optisches Erlebnis, das in diesem Genre wohl einzigartig ist. Dazu gehören natürlich auch die aufwändigen Animationen, wenn euer Charakter eine Spezialattacke oder wuchtige Kombo nutzt, um den Gegner auf die Bretter zu schicken.

Eine echte Augenweide sind auch die dynamischen Umgebungen, in denen ihr euch mit euren Kontrahenten anlegt. Die abwechslungsreichen Kampfarenen glänzen mit vielen liebevollen Details und lassen sich zum Teil auch zerstören. Schmettert ihr euren Gegner mit Wucht gegen eine Wand oder auf den Boden, seht ihr ganz genau, was dabei alles zu Bruch geht. Besondere Ereignisse wie ein Tornado, eine Springflut oder eine Feuersbrunst verändern die Umgebung manchmal radikal, darauf müsst ihr euch dann blitzschnell einstellen, denn jede Unaufmerksamkeit wird euer Gegner in schnellen Fights gnadenlos ausnutzen.

Wenn ihr das Aussehen eures Kämpfers verändern möchtet, dann steht euch in Tekken 8 ein umfangreicher Editor zur Verfügung, der keine Wünsche nach einer individuellen Optik offen lässt. Dutzende von Kopfbedeckungen, Brillen, Schuhen, Kleidung für den Ober- und Unterkörper und Accessoires, die ihr akribisch an die für euch richtige Stelle rücken könnt: Wir könnten Stunden damit verbringen unser erspieltes „Fight Money“ auszugeben und allen Tekken-Spieler einen ganz persönlich gestylten Charakter zu präsentieren, den es so wohl nur einmal gibt.

Ihr könnt aber nicht nur eure Charaktere anpassen, sondern auch das Aussehen vieler Bildschirmelemente. Ihr möchtet gerne eine andere Darstellung für eure Lebens- und Energieleisten oder die Anzeige der Spielerinformationen auf dem Kampfbildschirm? Kein Problem, sucht euch einfach ein Design aus, welches euch besser gefällt.

Tekken-Fans werden sich sofort heimisch fühlen: Die charakteristischen Moves der Kämpfer sowie die bereits aus Tekken 7 bekannten Rage Arts finden sich auch in dem kommenden Serienteil wieder. Sinkt die Gesundheit eures Charakters weit ab, beginnt die Lebensleiste zu blinken und euren Recken umgibt eine rote Aura. Reagiert ihr rechtzeitig, könnt ihr den Gegner mit einer mächtigen Attacke ordentlich Schaden zufügen und so ein schon verloren geglaubtes Match noch zu euren Gunsten entscheiden.

Um ein aggressives Vorgehen in den Kämpfen weiter zu unterstützen, kommt in Tekken 8 mit dem Heat-System eine brandneue Spielmechanik hinzu. Ihr seht unter eurer Gesundheitsanzeige eine blaue Leiste, die bereits zu Beginn einer Runde gefüllt ist. Mit R1 könnt ihr Heat aktivieren und zum Beispiel mit dem Heat Smash einen besonders mächtigen Angriff ausführen, der eurem unglücklichen Gegner kaum Zeit zum Blocken lässt und enormen Schaden verursacht. Dazu betätigt ihr einfach noch mal die R1-Taste und verbraucht so die gesamte Heat-Energie. Ob ihr gleich zu Beginn mit einem Heat-Smash loslegt, um euren Gegner zu überrumpeln und ihm ein ordentliches Stück vom Lebensbalken abzuknabbern, oder erst gegen Ende einer Runde, wenn ihr vielleicht in Rückstand geraten seid, bleibt eurem taktischen Vorgehen überlassen. Mehr als einmal pro Runde steht euch die Heat-Mechanik aber nicht zur Verfügung.

Ihr habt noch Startschwierigkeiten, euch die ellenlangen Move-Listen der Kämpfer einzuprägen und das perfekte Timing für Angriffe, Blocks und Kombos zu finden? Keine Sorge, in Tekken 8 bekommt ihr als Neueinsteiger eine ganze Reihe wertvoller Hilfen auf dem Weg zum Prügelprofi. So könnt ihr zum Beispiel im Story-Modus jederzeit zwischen drei Schwierigkeitsgraden wechseln, wenn ihr Probleme habt, einen Kampf zu gewinnen.

Ein tolles Feature ist die Special Style-Steuerung, zu der ihr mitten im Kampf mit der L1-Taste wechseln könnt. Nur mit der Quadrattaste führt ihr so je nach Kampfsituation die passenden Special Moves aus oder befördert durch mehrfaches Drücken der Dreieckstaste eure Gegner mit mächtigen Air Combos in die Luft. Das ist nicht nur für Tekken-Neulinge eine enorme Hilfe, um sich langsam an die komplexe Standardsteuerung heranzutasten, sondern auch für alte Hasen eine gute Möglichkeit, sich alle Charaktere einmal genauer anzuschauen und ein Gefühl für die unterschiedlichen Kampfstile zu bekommen.

Lernt aus euren Niederlagen: Über den Menüpunkt „My Replays & Tips“ habt ihr Zugriff auf gespeicherte Kämpfe, die ihr in aller Ruhe analysieren und euch gleichzeitig Tipps geben lassen könnt, wie ihr in Zukunft in einem Kampf besser abschneidet. Genial ist das neue Feature Super Ghost Battles. Hier tretet ihr gegen den „Geist“ eines anderen Spielers an, der dank KI den Kampfstil und die Eigenheiten der realen Person authentisch nachahmt. Je öfter jemand Tekken spielt, desto genauer lernt die KI den individuellen Spielstil. Ein gutes Training ist es, die Geister von stärkeren Spielern herauszufordern und so von den Besten zu lernen.

Ein richtig guter Startpunkt für neue Spieler ist der brandneue Einzelspielermodus Arcade Quest, an dem garantiert auch langjährige Tekken-Fans ihren Spaß haben werden. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Prügelspiel-Frischlings und lasst euch von eurem Mentor Max in die Grundlagen und später auch in die Feinheiten von Tekken 8 einführen. Dazu erstellt ihr euch einen eigenen Avatar im knuddeligen Comic-Look, den ihr individuell anpasst, und schon geht es ab in die Spielhalle.

Eure Reise beginnt in der Gong Arcade, wo die Besucher fleißig Tekken 8 an den Automaten zocken. Sprecht einfach Max an, der euch bei eurem Abenteuer immer hilfreich zur Seite steht. Hier könnt ihr zunächst ein umfangreiches Tutorial absolvieren oder gleich die gut gelaunten Besucher zu einem Kampf herausfordern, um für jeden Sieg Belohnungen und Erfahrungspunkte zu kassieren. Mit der Zeit steigt ihr im Rang auf, nehmt an lokalen Turnieren teil und freut euch über einen goldenen Pokal, wenn ihr in den K.O.-Runden alle Teilnehmer besiegt habt.

Die kleine Gong-Arcade ist aber erst der Anfang eures Abenteuers: Auf dem Weg zum ultimativen Tekken 8-Champion warten noch viele Spielhallen mit immer stärkeren Gegnern auf euch.

Wenn ihr euch von den knackigen Kämpfen erholen wollt, könnt ihr an einem malerischen Strand entspannen. Aber statt die Sonne bei ein paar kühlen Getränken zu genießen, sucht ihr euch direkt eine Herausforderung und zeigt euren Gegnern in Tekken Ball, wie geschickt und treffsicher ihr seid. Das unterhaltsame Minispiel gab es erstmals in Tekken 3 und wird nach langer Abstinenz im kommenden Teil der Serie wieder mit von der Partie sein.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Ihr schlagt auf den Ball und landet dieser im Spielfeld oder direkt am Körper des Gegners, richtet ihr Schaden an. Um dies zu verhindern, kann der Ball geblockt werden – was allerdings etwas Gesundheit kostet – oder mit einem Schlag oder Tritt zurückgeschlagen werden. Je länger der Ball hin und her fliegt, desto mehr Kraft steckt hinter einem Treffer. Achtet also auf die Power-Leiste am unteren Bildschirmrand und setzt zum finalen Schlag an, wenn sie gut gefüllt ist. Übrigens könnt ihr nicht nur mit einem normalen Strandball spielen, sondern auch mit einer Weltkugel oder einem Eisenball. Wir wollen uns aber gar nicht vorstellen, was ein Treffer mit einer Metallkugel in der Realität anrichten würde.

Tekken 8 erscheint am 26.01.2024 für PS5: Vorbesteller der Standard Edition erhalten neben dem Spiel für PS5 zusätzlich einzigartige Avatar-Kostüme und Avatar-Skins. Wenn ihr die Deluxe Edition vorbestellt, erhaltet ihr zudem noch den Jahr 1-Pass für spielbare Charaktere, das Gold Suit Pack mit Charakterkostümen sowie weitere Avatar-Kostüme und Avatar-Skins. Vorbesteller der Ultimate Edition können sich zusätzlich noch über die drei Avatar-Skins Kazuya, Jun und Jin sowie das edle Classic Tekken Tee Set für den eigenen Avatar freuen.