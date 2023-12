PM: Alan Wake 2 erhält einen „Neues Spiel Plus“-Modus namens „The Final Draft“ (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach jahrelanger Arbeit haben wir Alan Wake 2 vor gut einem Monat veröffentlicht. Wir wollten ein ambitioniertes, einzigartiges Spiel erschaffen, und bei so etwas ist man immer nervös, weil man nicht weiß, wie es ankommt. Die Reaktionen haben all unsere Erwartungen übertroffen. Dafür sind wir unheimlich dankbar. Alan Wake 2 ist das erste Survival-Horror-Spiel von Remedy und unser ambitioniertestes Erlebnis mit Storyfokus. In dem Spiel gibt es zwei spielbare Helden: Alan Wake, einen vom Leben gezeichneten Schriftsteller, der in der Albtraumdimension des dunklen Ortes gefangen ist, und Saga Anderson, eine FBI-Agentin, die in einer Reihe ritueller Mordfälle im pazifischen Nordwesten ermittelt. Im Laufe der Handlung verstricken sich ihre Schicksale immer mehr, während das tiefe und komplexe Geheimnis, das unter der Oberfläche des Cauldron Lake lauert, aus der Dunkelheit auftaucht.

Wir hatten von Anfang an vor, einen „Neues Spiel Plus“-Modus als wesentlichen Teil von Alan Wake 2 zu entwickeln. Bei der Arbeit am Spiel und der Story war diese Idee immer präsent. Sie war gleich aus mehreren Gründen naheliegend. Wir erschufen ein dichtes Erlebnis. Die Inhalte fühlten sich ausreichend an, um mehrere Spieldurchläufe zu unterstützen, damit man alle Aspekte der Story mitbekommt und alle Sammelobjekte finden und zusammensetzen kann. Mit der „Neues Spiel Plus“-Möglichkeit bekommt ihr eine klare Motivation, genau das zu tun.

Ihr behaltet alle freigeschalteten Waffen, Talismane und Verbesserungen. Die habt ihr euch verdient, indem ihr das Spiel durchgespielt habt. Es gibt einen neuen Albtraum-Schwierigkeitsgrad für alle, die noch eine größere Herausforderung suchen. Aber was am wichtigsten ist: Es gibt einige Story-Elemente, die zeigen, dass das erneute Spielen durchaus eine Bedeutung hat. Sie gehören zum Spielwissen. Dinge haben sich auf subtile Art verändert. Es gibt Fortschritte. Ihr macht Fortschritte. Das hört ihr in Alan Wakes Geschichte ganz am Anfang. Ein neues Bewusstsein, auch wenn es bald verblasst – ein Versprechen.

Für lange Zeit war Wake in einem Albtraum-Kreislauf gefangen – und wir alle mit ihm – egal, wie oft wir das Spiel durchgespielt haben. Jetzt endlich werden wir durch den „Neues Spiel Plus“-Modus und mit Alices Hilfe aus dem Kreislauf befreit und sind bereit, tiefer in die Spirale einzutauchen.

Das ist der „The Final Draft“-Modus für sowohl „Initiation“ als auch für „Return“. Und das wird uns zu dem führen, was am Ende der Spirale auf uns wartet.