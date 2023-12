Ultimate General - American Revolution: Neues Sandbox-RTS von Game-Labs

PC

Ohne große Ankündigung wurde von Entwickler Game-Labs kürzlich mit Ultimate General - American Revolution für den PC der neuste Teil der Ultimate General-Serie auf Steam gelistet, der voraussichtlich Mitte 2024 als Early-Access-Version auf Valves Vetriebsplattform starten soll.

Ultimate General - American Revolution ist laut Beschreibung der Entwickler ein Sandbox-Strategiespiel, das in der historischen Zeit der Rebellion der amerikanischen Kolonien gegen das britische Empire spielt. Ihr schlüpft in die Rolle der britischen oder amerikanischen Kolonisten und kämpft um die territoriale Kontrolle über Nordamerika. Auf einer detaillierten 3D-Karte soll euch eine packende Echtzeit-Kampagne erwarten, in der Ihr Eure Armee und Marine aufbaut, wichtige militärische Infrastruktur errichtet und eure Armeen auf der Regimentsebene befehligt. Für mehr Kontrolle und erweiterte Befehlsmöglichkeiten könnt ihr auf der Karte auch ins Detail heranzoomen und massive Schlachten auf Bataillonsebene in Echtzeit kommandieren.

Der unter diesen Newszeilen eingebundene Trailer liefert euch einen ersten optischen Vorgeschmack auf den kommenden Strategie-Titel, der kriegsrelevante Faktoren wie eine verzögerte Befehlsübermittlung, Berücksichtigung von Terrain, Nachschublinien, Truppenausbildung und Erfahrung der Offiziere als Features mit ins Spiel einfließen lässt.

Auf der offiziellen Website des Titels könnt ihr bereits jetzt (direkt über den Game-Labs-Launcher) die sich noch in einem sehr frühen Stadium befindende Early-Access-Version von Ultimate General - American Revolution erwerben. Diese fällt mit einem Preis von 49,99 USD für die Colonel-Edition (enthält nur das Spiel) und 79,99 USD für die Generals-Edition (enthält neben dem Spiel Boni für zahlungskräftige Unterstützer wie Ingame-Namen der Offiziere) relativ hochpreisig aus. Dort findet ihr auch die Roadmap des Titels vor, aus der derzeit nur die Amerikanische Kampagne in den Jahren 1775 - 1776 freigeschaltet und spielbar ist.