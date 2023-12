PM: Mitglieder haben entschieden: Aus gamearea Hessen wird game Hessen (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 11. Dezember 2023 – Die Mitglieder von gamearea Hessen haben sich auf ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt entschieden: Der bisherige Regionalverband der Games-Unternehmen in Hessen wird in seiner jetzigen Form aufgelöst und in die neue Regionalvertretung game Hessen überführt. Mit diesem Schritt wollen sich die Games-Unternehmen in Hessen unter dem Dach des game – Verband der deutschen Games-Branche noch stärker für ihre Interessen gegenüber der Landespolitik einsetzen. Nach einer Umfrage unter den deutschen Games-Unternehmen zur politischen Unterstützung durch die einzelnen Regionen rangiert Hessen lediglich auf den hinteren Plätzen – trotz der ansonsten großen wirtschaftlichen Stärke des Bundeslandes. Als regionale Ansprechpersonen von game Hessen wurden die beiden bisherigen gamearea-Vorstände Claudia Stricker von playzo und Jan Klose von Deck13 gewählt. In einem nächsten Schritt lädt game Hessen alle Games-Unternehmen aus Hessen am 18. Januar 2024 zu einem Round Table in Frankfurt ein, um gemeinsam die zentralen politischen Forderungen der Branche festzulegen.

„Das Votum der Mitglieder von gamearea Hessen ist eindeutig: Wir wollen den nächsten Schritt gehen und unsere Kräfte vereinen. Die lokalen Akteure können so optimal von der Expertise und Stärke des game-Verbandes profitieren, um auch in Hessen endlich weiter voranzukommen. Die beachtlichen Fortschritte der anderen game Regionalvertretungen zeigen, dass wir auf diesem Weg vor allem bei politischen Themen mehr erreichen können. Durch die Neuaufstellung können wir nun eine größere Zahl und Vielfalt von Unternehmen in Hessen gemeinsam vertreten. Bedanken wollen wir uns ganz herzlich bei allen Vorständen von gamearea Hessen für ihr jahrelanges Engagement“, sagt Claudia Stricker, Ansprechperson für die Regionalvertretung game Hessen.

„Die Games-Unternehmen in Hessen brauchen eine bessere regionale Games-Förderung, klar benannte Ansprechpersonen in den Ministerien und Verwaltungen sowie öffentlich unterstütze Netzwerkstrukturen und Initiativen wie sie in anderen Bundesländern längst vorhanden sind. Als Regionalvertretung game Hessen wollen wir dies zusammen mit dem game-Verband jetzt verstärkt in Angriff nehmen“, sagt Jan Klose, Ansprechperson für die Regionalvertretung game Hessen

„Im Ranking der Bundesländer rangiert Hessen als Games-Standort laut der Unternehmen auf den hinteren Plätzen. Tatsächlich hat die hessische Landesregierung im Vergleich zuletzt nur wenig unternommen, um die Attraktivität als Games-Standort zu steigern. Andere Bundesländer bieten hier deutlich mehr. Mit der neuen Regionalvertretung game Hessen können wir helfen, für bessere Rahmenbedingungen zu werben und Forderungen an die neue Koalition in Wiesbaden zu richten, um das große Potenzial Hessens im Games-Bereich besser nutzen zu können“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Mehr Informationen zu den Regionalvertretungen des game finden sich unter: www.game.de/games-branche-in-deutschland/regionale-strukturen

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu Esport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail:martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband