PM: Blühende Landschaften zum mitnehmen – Terra Nil kommt auf die Nintendo Switch (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Blühende Landschaften zum mitnehmen – Terra Nil kommt auf die Nintendo Switch

– Nehmt die Wiederherstellung der Natur am 18. Dezember wortwörtlich selbst in die Hand –

11. Dezember 2023 – Terra Nil, das ökologische Strategiespiel von Free Lives und Devolver Digital , das Anfang des Jahres für PC und mobile Endgeräte (über Netflix) erschien, hat seitdem viel Lob erhalten und wurde bei den The Game Awards in zwei Kategorien nominiert. Am 18. Dezember erscheint das Spiel nun auch für die Nintendo Switch.

In diesem meditativen Aufbauspiel erschafft man mit fortschrittlicher Öko-Technologie aus brachliegendem Land ein blühendes Ökosystem voller Leben. Reinigt die Erde, säubert die Meere, pflanzt Bäume, bringt die Tierwelt zurück – und packt dann alles wieder zusammen, um keine Spuren in diesem neuen Lebensort zu hinterlassen.

Das Spiel präsentiert euch eine Vielzahl an prozedural generierten, immer wieder spielbaren Biomen, darunter vulkanische Gletscher, zerstörte Städte und tropische Inseln. Jedes Biom bietet eigene klimatische Bedingungen, Landschaften, Flora und Fauna. Wer die Herausforderungen aller vier Regionen gemeistert hat, kann sich in freischaltbaren alternativen Leveln neuen Herausforderungen stellen. Erschafft Regenwälder, Sümpfe, Flüsse und vieles mehr und seht dabei zu, wie eine tote Welt zu neuem Leben erwacht und aus der einst tristen Einöde ein Farbenmeer entsteht.

Terra Nil ist eine vollkommen friedliche, wunderschöne und zutiefst erfüllende Erfahrung, egal ob auf dem Sofa, am Küchentisch oder unterwegs. Am 18. Dezember beginnt die Wiederaufforstung auch auf der Nintendo Switch.

Besucht terranil.com und folgt @Terra_Nil auf Twitter für weitere Informationen.