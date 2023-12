Harold Halibut: Adventure soll Anfang 2024 erscheinen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Lange Zeit war es ruhig um Harold Halibut, ein Adventure des Kölner Studios Slow Bros., das bereits im Jahr 2017 angekündigt wurde. Nun wurde vor zwei Wochen im Rahmen der PC Gaming Show Most Wanted! ein neuer Trailer gezeigt, der eine Veröffentlichung für den Beginn des Jahres 2024 verspricht.

Das Spiel zeichnet sich vor allem durch einen ungewöhnlichen Grafikstil aus. Die sogenannte Stop-Motion-Technik erinnert dabei an Filme wie Nightmare Before Christmas und Isle of Dogs. Für die Entwicklung wurden reale Puppen und Kulissen gebaut, die danach digitalisiert wurden.

Der gleichnamige Hauptcharakter des Spiels ist in einem Raumschiff auf dem Grund des Ozeans eines fremden Planeten gestrandet und interagiert dabei nicht nur mit seinen Mitmenschen, sondern auch mit den Bewohnern des Planeten.

Harold Halibut soll nicht nur auf PC erscheinen, sondern auch für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series. Die offizielle Website des Spiels verspricht darüber hinaus eine Veröffentlichung in Microsofts Gamepass-Abonnement.