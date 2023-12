Nebulous - Fleet Command: Großes OSP Balance-Update

PC

Kürzlich ist für das Wargame im Weltall Nebulous - Fleet Command (im Check) Update 0.3.1.19 erschienen, das viele Balancing-Änderungen mit sich bringt. Es handelt sich nach Aussage von Entwickler Eridanus Industries um das bislang wichtigste der kleineren Updates. Es ist das Ergebnis monatelanger Tests und Bearbeitungen. Ziel des Updates ist es, dass OSP-Schiffe vielfältiger designed werden. Die Details, also neue XL-Slots, Raketen und Point Defenses schaut ihr euch am besten in der offiziellen News an. Dort findet ihr auch alle Änderungen und Bugfixes. Außerdem wurden drei neue Admirals-Ränge eingeführt, da der bisher höchste Rang zur Überraschung der Entwickler sogar schon von Spielern erreicht worden ist. Unter der News könnt ihr euch die Einschätzung des Content Creators Screamer zum OSP Rebalance Update anschauen.