Baldur's Gate 3 jetzt auch auf Xbox Series X|S erhältlich

Larian Studios hat im Rahmen der The Game Awards bekanntgegeben, dass Baldur's Gate 3 (im Test) ab sofort auch für Xbox Series X|S erhältlich ist. Eine gute Nachricht für Xbox-Spieler, schließlich wurde das epische Rollenspiel auf just den The Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt (wir berichteten).

Die PC-Version verließ am 3. August den Early Access auf dem PC und seit der Veröffentlichung für PS5 am 6. September sind fünf große Patches erschienen, die das Spielerlebnis weiter verbessern sollen. Der neueste Patch 5 beinhaltet zwei neue Spielmodi: Den Ehrenmodus und den benutzerdefinierten Modus. Außerdem wurde das Ende des Spiels erweitert und um einen spielbaren Epilog ergänzt, der sich nach euren Entscheidungen im Spielverlauf richtet.

Für euer Abenteuer habt ihr die Wahl aus über 12 Klassen und 11 Völkern und könnt eure eigene Identität erschaffen oder einen Origin-Helden mit einer handgefertigten Hintergrundgeschichte spielen. Oder ihr schlüpft in die Rolle des Dark Urge, einem vollständig anpassbaren Origin-Helden mit einzigartigen Mechaniken und einer eigenen Geschichte. In den Vergessenen Reichen erwarten euch in jedem Fall Abenteuer, Beute, taktische Kämpfe und Romanzen. Ihr könnt außerdem sogar online in einer Party von bis zu vier Personen spielen. Ausprobieren könnte sich lohnen, denn Baldur's Gate 3 gewann auch den Titel als bestes Multiplayer-Spiel.

Auf der Xbox Series X könnt ihr auch im Splitscreen-Koop-Modus spielen, auf der Xbox Series S könnt ihr den Koop nur online nutzen. Durch das Account-System von Larian könnt ihr Baldur's Gate 3 dank der plattformübergreifenden Speicherfunktion jederzeit bequem auf anderer Hardware fortsetzen.