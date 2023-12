Sega Force Mega: Neues Retro-Magazin von Fusion Retro Books

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der britische Verlag Fusion Retro Books bringt unter dem Namen Sega Force Mega ein neues Retro-Magazin mit dem Schwerpunkt Sega auf den Markt. Auf 60 Seiten im A5-Format werden unter anderem die Themen Retro, Homebrew, Current-Gen und Arcade behandelt. Die Artikel sind in englischer Sprache verfasst, der Versand erfolgt weltweit.

Nach Angaben des Verlags ist die erste Ausgabe druckfertig. Es wird aber noch die Anzahl der Vorbestellungen abgewartet, bevor es tatsächlich in den Druck geht. Davon hängt auch ab, ob es bei einer Ausgabe bleibt oder ob das Magazin in Serie geht. Angestrebt waren Bestellungen in Höhe von mindestens 1.000 Britischen Pfund (umgerechnet etwas 1.160 Euro), aktuell liegt der Wert mit knapp 2.500 Britischen Pfund (rund 2.903 Euro) bereits deutlich darüber. Eine Ausgabe kostet 4,99 Britische Pfund (rund 5,80 Euro) plus Versandkosten. Der Verlag nennt kein konkretes Veröffentlichungsdatum, deutet aber an, die Zeitschriften noch vor Weihnachten auszusenden.

Der Name des Magazins ist eine Anspielung auf Sega Force, ein Sega-Magazin, das von Jänner 1992 bis Juli 1993 in Großbritannien erschien.