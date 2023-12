Montagmorgen-Podcast #512

Teaser Jörg kämpft gegen Wände, Hagen gegen vergessene Gefahren in Valisthea, aber dann wenden sie den Blick ab vom vergangenen Wochenende und in Richtung der Woche, die vor uns allen liegt.

Freunde der Retro Gamer dürften sich darüber freuen, was Jörg in diesem MoMoCa in Aussicht stellt, denn nicht nur hat er sich wie der Herkules der Handwerker der Farbhydra gestellt, sondern auch bei der Magazin-Front mit kräftiger Unterstützung am Wochenende Fortschritte gemacht. Hagen freut sich indes auf die schönen Inhalte, die er euch diese Woche kredenzen darf, denn sein Wohlfühlspiel Lords of the Fallen war in der bereits aufgenommenen Folge 15 nicht gnädig mit ihm. Sagen wir es so: Es wird laut und kleinere Kinder sollten nicht zusehen – allerdings sollten die angesichts der blutigen Dark-Fantasy-Monster im Spiel eh nicht zusehen. Wie dem auch sein, abgerundet wird die Folge dann wie immer mit User-Fragen, wobei besonders die letzte für einen schönen Abschluss sorgt.

Die Timecodes dieser Folge: