No Rest For The Wicked: Neues Spiel der Ori-Macher angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der in Österreich beheimatete (aber dezentral organisierte) Entwickler Moon Studios ist bekannt für seine so schönen wie hochwertigen Metroidvanias Ori and the Blind Forest (im Test, Note 9.0) sowie Ori and the Will of the Wisps (Note 9.0). Im Zuge der Game Awards wurde das nächste Projekt des Teams angekündigt.

Auch No Rest For The Wicked setzt auf stilisierte Grafik, doch statt um märchenhafte Waldwesen geht es diesmal um Menschen – und Monster. Das blutige Action-RPG in isometrischer Perspektive wird in einer düsteren Fantasy-Welt angesiedelt sein und in den Kämpfen eure Präzision fordern.

No Rest For The Wicked wird für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen und anders als die vorigen Titel des Studios über den Publisher Private Division vertrieben. Es wurde direkt auch ein Showcase mit detaillierten Infos zum Gameplay für den 1. März 2024 angekündigt. Nach dem zweiten spielerischen Hit mit Ori and the Will of the Wisps rückte Moon Studios jedoch aus anderen Gründen in die Schlagzeilen, nämlich aufgrund von Vorwürfen wegen des negativen Arbeitsklimas.