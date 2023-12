Sonntagsfrage: Schaut ihr Reaction-Videos? [Ergebnis]

Reagiert auf die Umfrage

Teaser Reaction-Videos sind mittlerweile fest im Repertoire vieler Content Creator verankert. Schaut ihr euch Reactions an?

Das Ergebnis:

Auf Youtube scheinen sie nicht wegzudenken, andererseits überrascht es den Autor dieser Zeilen wenig, dass bei der GamersGlobal-Zielgruppe diese Videoform in der überwältigenden Mehrheit (77 Prozent) ignoriert wird.



Nein 77% Nur von einem bestimmten Kanal 12% Ja 11%

Ursprüngliche News:

Diese Woche begleiteten Jörg und Hagen den ersten Trailer von GTA 6 mit einer "Tiefenanalyse", doch wer ganz genau hinsah, entdeckte vielleicht doch ein kleines bisschen Augenzwinkern.

Das bringt uns zu der aktuellen Sonntagsfrage: Reaction-Videos sind ein fester Teil der Content-Creator-Welt geworden, doch schaut ihr solche Inhalte? Wenn ihr nur auch mal in Reactions von eurem Lieblings-Youtuber reinschaut, findet ihr auch dafür eine passende Antwortmöglichkeit in der unten eingebundenen Umfrage.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.