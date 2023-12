Sands of Time, Aufschwung Ost und mehr

Teaser Einmal mehr vertiefen sich Heinrich Lenhardt und Jörg Langer in die Spiele-Themen vor 10, 20 und 30 Jahren. Patreon-Unterstützer hören dazu einen ein Jahrzehnt zurückliegenden Spieleveteranen-Flashback.

Die Zeitmaschine hat die Winterreifen aufgezogen – und wäre ein Kamin in einem Heftarchiv die denkbar schlechteste Heizlösung? Fragen über Fragen, denn die Wege der Spieleveteranen-Zeitreise sind unergründlich. Jedenfalls blättern wir wieder 10, 20 und 30 Jahre in der Spielegeschichte zurück und entdecken dabei einen Point-and-Click-Fluch, einen ebenfalls zur Zeitmanipulation neigenden Prinz, die damalige CD-ROM-Zukunft aus einer weit, weit entfernten Galaxis und eine Wirtschaftssimulation zu den damals noch jungen Bundesländern. Außerdem erinnern wir uns im Bonussegment für Patreon-Unterstützer daran, was die aus Veteranensicht besten Spiele und größten Enttäuschungen des Jahres 2013 waren.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der Spieleveteranen-Pocast 40-2023 (#340) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:46:25 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:08:15 Gemischte News: Auf die Trailer für Grand Theft Auto 6 und die neue Fallout-Serie wird reagiert, die Gold Master Series betreibt Llamaforschung, Atari 50 erhält noch mehr Spiele.

0:25:02 Was haben wir zuletzt gespielt? Battle Brothers: Of Flesh and Faith , Avatar - Frontiers of Pandor a.

, a. 0:35:21 Hörerpost von Patric Grosse.

0:40:05 Zeitschriften-Zeitreise: Dezember 2013, 2003, 1993

0:43:20 GameStar 13/2013 und GamersGlobal, u.a. mit Path of Exile, Super Mario 3D World, Baldur’s Gate 2 Enhanced Edition und Baphomets Fluch 5.

1:02:12 GameStar 1/2004, u.a. mit Spellforce, Prince of Persia - The Sands of Time, Beyond Good and Evil und Need for Speed - Underground.

1:19:11 PC Player 1/1994, u.a. mit Sam & Max Hit the Road, Aufschwung Ost, Indy Car Racing und Star Wars: Rebel Assault.