GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 49/2023 und Ausblick auf KW 50/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 49: Rückblick von Montag, 4. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember 2023

Spiele-Checks

Haunted House (zum Spiele-Check)

In dieser Woche hat es nur ein Spiele-Check durch die Redaktions-Schleuse geschafft. Der erfahrene GG-User mrkhfloppy hat sich nach exakt drei Monaten Check-Pause die neueste Auflage des Uralt-Atari-Klassikers Haunted House angesehen und kam zum Fazit: "Solider Roguelite-Grusel in ansprechender Optik."

User-Artikel

Against the Storm - Herausragender Roguelite-City-Builder (zum User-Artikel)

Ihr ward enttäuscht, in dieser Woche keinen Strategie-Check von Vampiro lesen zu können? Dann hat dieser Artikel das hoffentlich wieder gut gemacht. Und Vampiro versuchte erst gar nicht, seine Begeisterung zurückzuhalten: "Against the Storm ist ein fantastisches, komplexes Aufbauspiel, das euch auch ohne gegnerische Armeen ordentlich fordern wird."



Als GG-User der ersten Stunde hat Frohgemuet nun seinen ersten User-Artikel veröffentlicht, Glückwunsch! Darin erklärte er euch die Faszination, die von Flugsimulatoren im Allgemeinen und DCS (Digital Combat Simulator) im Speziellen ausgeht. Weitere Teile sollen folgen.

Vermischtes

Ausblick auf KW 50

Die Spiele-Check-Kristallkugel bereitet sich auf ihren Weihnachtsurlaub vor. Daher springe ich ein und tippe auf: "Strategie-Check von Vampiro"!



Auch das User-Artikel-Orakel ist schon in Weihnachtsstimmung. Nächstes Wochenende gönnt es euch daher möglicherweise den zweiten Teil eines Artikel über eine Welt, die etwa so rund und flach ist wie ein Weihnachtsplätzchen.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

