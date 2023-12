Against the Storm: Roguelite-City-Buillder hat Early Access verlassen

PC

Der Dark-Fantasy-Roguelite-City-Builder Against the Storm (im 1.0 User-Artikel, im Early-Access-Check) hat heute Version 1.0 erreicht und den Early Access nach verlassen. Während des rund einjährigen Steam Early Access erschienen insgesamt 29 Inhaltsupdates, also ein Update alle zwei Wochen. Dazu gehören neue Biome, spielbare Rassen, Gebäude, Modi, Perks und mehr. Der Titel von Eremite Games und Publisher Hooded Horse ist zudem ab sofort im PC Game Pass spielbar. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Bis zum 15. Dezember könnt ihr Against the Storm für nur 19,49 Euro statt 29,99 Euro erstehen. Die Steam Reviews stehen nach über 15.000 Bewertungen bei "überwältigend positiv".

Neu in Version 1.0 ist der Modus "Queen's Hand", eine besondere Herausforderung für erfahrene Spieler. Außerdem gibt es einen Supporter-Pack-DLC für 9,99 Euro, derzeit 8,99 Euro. Der Suppoerter-Pack-DLC bietet den OST mit über 140 Minuten (WAV und FLAC), neun 4K-Wallpaper, 13 Profilbilder, 42 Emojis und drei Concept Arts.

In Against the Storm brecht ihr von der Smoldering City immer wieder mit einer Karawane im Auftrag der Königin auf, um neue Siedlungen zu errichten, euch alten Siegeln zu nähern und diese zu verschließen. Am besten bevor der Zyklus endet, denn dann zerstört der Blgihtstorm die Welt und erschafft sie neu. Nur die Smoldering City, sozusagen der Hub, bleibt erhalten. Das Roguelite-Prinzip hilft euch dabei, schrittweise die komplexen Mechaniken zu erlernen und immer mehr Optionen freizuschalten, ohne völlig überfordert zu werden. Schließt ihr ein Siegel, verlängert sich der Zyklus und ihr könnt die Welt immer länger erkunden, bis sie wieder auf Null gesetzt wird.