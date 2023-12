Ready or Not: Taktikshooter verlässt am 13.12. den Early Access

PC

Der taktische First-Person-Shooter Ready or Not befindet sich seit knapp zwei Jahren im Steam Early Access. Entwickler VOID Interactive hat heute angekündigt, dass Ready or Not am 13. Dezember mit dem umfangreichen Update 1.0 den Early Access verlassen wird. Mit am Start ist dann eine Einzelspielerkampagne, der Commander-Modus. Außerdem wird die Anzahl der Einsätze erhöht, bisherige Einsätze überarbeitet und es soll auch weitere Inhalte, Anpassungen und Verbesserungen am Spielerlebnis geben. Den exklusiv bei den Game Awards gezeigten Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Ready or Not schlüpft ihr in die Rolle eines SWAT-Commanders des Police Departments von Los Sueños, der verschiedene Hochrisikoszenarien bewältigen muss, darunter Geiselnahmen, Bombendrohungen, verbarrikadierte Verdächtige und vieles mehr.

Zum Launch soll Ready or Not bieten:

Commander-Modus: Ein umfangreicher, fesselnder Einzelspielermodus, der einen Einblick in die gefährliche Realität eines SWAT-Officers bietet.

18 Einzelspieler- oder kooperative Online-Einsätze mit bis zu fünf Spielern, von Geiselnahmen bis zu Bombendrohungen und mehr.

Dutzende Optionen, um euer SWAT-Team anzupassen, einschließlich Schutzausrüstung, Waffen, Kleidung und mehr.

Immersives taktisches Gameplay, flexible Handlungsmöglichkeiten und authentische Ausrüstung, die von SWAT-Teams im Einsatz verwendet wird.

Stirling Rank, COO und Lead Developer bei VOID Interactive äußerte sich zum Verlassen des Early Access wie folgt:

Von Anfang an hatten wir die Vision, dass Ready or Not realistische Fälle aufgreift. Wir haben nicht davor zurückgeschreckt, Einsätze zu entwerfen, die ein anschauliches Bild von dem vermitteln, womit SWAT-Teams es zu tun haben. Für alle, die ein intensives und herausforderndes Spielerlebnis in einer Welt suchen, wie wir sie kennen, bietet Ready or Not ein unvergessliches Spielerlebnis.

Julio Rodriguez, CEO von VOID Interactive, nahm wie folgt Stellung:

Ready or Not ist bereits ein fantastischer taktischer FPS, der sich seit der Veröffentlichung im Early Access auf Steam eine große Fangemeinde aufgebaut hat. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Ready or Not 1.0 präsentiert das Team Spielern eine neue, sehr bedeutsame Franchise im FPS-Genre, die das Bedürfnis nach einem realistischen und fesselnden Gameplay befriedigt.

Ready or Not wird zum 1.0 Launch auf Steam zum empfohlenen Verkauspreis von 49,99 Euro erhältlich sein. Aktuell könnt ihr noch für 35,99 Euro zugreifen. Auf Steam haben bislang 101.990 Spieler eine Review hinterlassen und sehen das Spiel "sehr positiv".