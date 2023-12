Teaser Hagen und Jörg sprechen heute unter anderem über die Vorweihnachtszeit, die VGA Awards (und speziell drei Ankündigungen davon: OD, Exodus und Light No Fire), über Retro Gamer und übers Wochenende.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Von gleich zwei Telefonanrufen wichtigster Natur, aber beide mit Essener Vorwahl, unterbrochen (dies war eine sogenannte Hintergrundinfos, kein Teil des Audio-Erlebnisses, das euch bevorsteht), gelingt es unseren Podcastern Hagen Gehritz und Jörg Langer auch dieses Mal, im premiumexklusiven Wochenschluss-Cast die Fassung zu bewahren. Bis auf den Moment, an dem es um den Vornamen Hunter geht...

Okay, wir verraten euch kurz, um was es in den Telefonaten ging. Erstens rief ein Autor an, der etwas dringendes schriftlich und postalisch brauchte. Das ist normal. Autoren wollen immer irgendetwas. Zweitens aber geschah etwas, das nur wenigen Menschen zu erleben je vergönnt war. Klar, dass ausgerechnet Jörg zu den Auserwählten gehört. Seit heute. Und zwar... erhielt er einen Anruf von der Deutschen Post! Ja, das war verstörend. Aber es ist passiert. Am 8.12.2023. Und damit zum Podcast.

Die Timecodes dieser Folge: