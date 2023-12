PM: Monster Hunter Wilds™ erscheint 2025 -Erste Eindrücke enthüllt! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der heutigen The Game Awards 2023 haben wir Monster Hunter Wilds™ angekündigt! Der neueste Teil der preisgekrönten Monster Hunter™-Serie befindet sich aktuell in Entwicklung und soll 2025 für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.

Seht euch hier unseren ersten Teaser zu Monster Hunter Wilds™ an!

Produzent Ryozo Tsujimoto hat ein paar Worte für euch: „Wir freuen uns heute Monster Hunter Wilds anzukündigen und damit den nächsten Teil der Monster Hunter-Serie allen Fans weltweit zu präsentieren. Unser Team arbeitet ambitioniert daran, die bislang beste Monster Hunter-Erfahrung zu kreieren und wir freuen uns bereits darauf, das Spiel mit allen zu spielen, wenn es 2025 erscheint. Freut euch bis dahin auf den Sommer 2024, wenn wir neue Informationen zum Spiel teilen werden.“

Die Monster Hunter-Serie feiert aktuell ihr 20-jähriges Jubiläum. Ihr seid grade erst drüber gestolpert? Seit 2004 haben sich die beliebten Koop-Action-RPGs weltweit über 95 Millionen Mal verkauft. In den Spielen jagt ihr überlebensgroße Feinde in weitläufigen natürlichen Umgebungen. Jedes Monster stellt eine einzigartige Herausforderung dar, so dass ihr sorgfältig planen, Jagdgruppen mit Freund*innen bilden und alles einsetzen müsst, was euch zur Verfügung steht, um diese spannenden Abenteuer zu überleben. Als Belohnung für das Überwinden eurer Beute könnt ihr die Überreste von Monstern nutzen, um Ausrüstung herzustellen und euer anpassbares Arsenal für die kommenden Herausforderungen zu verbessern.

Alle, die sich auf den neuen Titel freuen, können schon heute ihr Abenteuer in Monster Hunter: World™ beginnen, das aktuell mit einem Sonderrabatt in diversen digitalen Stores erhältlich ist. Auch Monster Hunter World: Iceborne™ und dessen Master Edition sind aktuell vergünstigt erhältlich, also heißen wir euch herzlich willkommen in der Welt von Monster Hunter™!

