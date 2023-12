PM: SEGA startet neue Initiative rund um beliebte Franchise-Klassiker (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SEGA startet neue Initiative rund um beliebte Franchise-Klassiker

– Neue Spiele für die Marken Crazy Taxi ™ , Golden Axe ™ , Jet Set Radio ™ , Shinobi ™ und Streets of Rage ™ sind in Entwicklung–

IRVINE, Kalifornien – 8. Dezember 2023 – Im Rahmen der Game Awards 2023, eines der weltweit größten jährlichen Events der Videospielbranche, kündigte Sega of America eine Initiative an, unter der brandneue Spiele für einige der beliebtesten Franchises des Publishers produziert werden sollen. Derzeit befinden sich neue Spiele für fünf der älteren Franchises des Unternehmens in Entwicklung: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi sowie Streets of Rage werden für das moderne Publikum neu aufgelegt.

„In den letzten Jahren hat Sonic the Hedgehog neue Wege für SEGA bereitet. Mit dem wiederbelebten Franchise wurde ein völlig neues Publikum erreicht, und zwar auf eine Art und Weise, von der wir in der Vergangenheit nur träumen konnten. Auf diesem Erfolg möchten wir aufbauen und mehrere ältere Franchises neu betrachten , um sie weltweit einem noch größeren Publikum zu präsentieren“, sagt Shuji Utsumi, Co-COO der Sega Corporation und CEO von Sega of America. „Die heutige Ankündigung ist nur der Anfang unserer Franchise-Initiative, und wir hoffen, dass Fans aller Altersklassen gespannt auf diese Spiele und weitere Projekte in den nächsten Jahren warten werden.“

Die anstehenden Projekte umfassen eine Reihe von Genres, befinden sich derzeit in verschiedenen Entwicklungsphasen und werden über die kommenden Jahre veröffentlicht. Die ersten dieser Spiele werden auf den folgenden älteren Franchises basieren:

Weitere Details zu jedem der anstehenden Spiele, einschließlich der offiziellen Spieletitel, Veröffentlichungsdaten und Plattformen, werden bald bekanntgegeben. Fans, die auf dem Laufenden bleiben möchten, können sich unter nextlevel.sega.com registrieren, um die neuesten Infos zu diesen SEGA-Projekten und vielen weiteren Themen zu erhalten.

