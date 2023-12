The Rise of the Golden Idol: Fortsetzung zu The Case of... angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Das sind sehr gute Nachrichten für alle Hobby-Detektive: Color Gray Games haben eine Fortsetzung für ihren Indie-Kracher The Case of the Golden Idol (zum Spiele-Check) angekündigt! Nach zwei DLC-Erweiterungen mit dem Untertitel Golden Idol Mysteries (The Spider of Lanka (zum Spiele-Check) und The Lemurian Vampire) soll im Jahr 2024 The Rise of the Golden Idol folgen.

Die Geschichte der kleinen goldenen Statue mit dem großen Geheimnis geht weiter. Diesmal ereignen sich die Fälle in den 1970ern, in denen ein Reliktjäger hinter dem mächtige Artefakt her ist. Wieder spielt ihr einen stummen Beobachter, der die insgesamt 15 Mord- und anderen Kriminalfälle lösen muss. Die Geschichten sind, der Zeit entsprechend, unter anderem geprägt von halluzinogenen Drogen, selbsternannten Parapsychologen und seltsamen Fernseh-Persönlichkeiten. Insgesamt gilt es, die Zusammenhänge hinter allem zu entdecken und eine mögliche Verschwörung aufzudecken.

The Rise of the Golden Idol soll im nächsten Jahr für PC, Playstation, Switch und Xbox erscheinen. Über Netflix wird es auch eine Mobile-Version geben. Der eigenwillige, aber auch einzigartike Grafikstil des Vorgängers wurde etwas angepasst und erinnert nun eher an Ölgemälde als an Pixelgrafik. Außerdem soll es diesmal auch eine deutsche Übersetzung geben. Den passenden Reveal-Trailer findet ihr im Anschluss unter dieser News.