PM: Der kampforientierte, von Spielshows inspirierte kostenlose Team-Shooter The Finals ist heute auf der PS5 erschienen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kandidaten! Macht euch bereit und erlebt die völlige Zerstörung von The Finals, das jetzt für die PlayStation 5 erhältlich ist.

The Finals ist die ultimative virtuelle Kampfspielshow, in der ihr mit eurem Team um Ruhm, Reichtum und die Gunst großzügiger saisonaler Sponsoren kämpft.

In diesem kostenlosen, teambasierten First-Person-Shooter treten Kandidaten in hyperrealistischen, vollständig zerstörbaren virtuellen Arenen gegeneinander an, die von berühmten Schauplätzen der realen Welt inspiriert sind.

In The Finals gibt es keine Hindernisse, die nicht überwunden werden können. Lauft durch die geschichtsträchtigen Straßen von Monaco, schwingt euch über die Lücken zwischen den leuchtenden Wolkenkratzern von Seoul und kämpft mit eurem Team in den schillernden Casinos von Las Vegas um den Sieg.

Kracht durch Wände und Decken, zerstört alles, was sich bewegt, und baut Brücken und Barrikaden in diesem rasanten Kampf um Ruhm und Reichtum auf der größten Bühne der Welt.

Kämpft euch an die Spitze, damit ihr The Finals erreicht und die Herzen der Zuschauer gewinnt.

Worauf ihr euch freuen könnt:

Ihr könnt Kämpfe auf den Wolkenkratzern hoch über den Straßen des Stadtzentrums von Seoul und auf den Kopfsteinpflasterstraßen der Altstadt von Monaco, dem idyllischen Stadtstaat an der Côte d’Azur, austragen. Zudem erwartet euch das Skyway-Stadion, ein sich ständig verändernder Spielplatz voller gefährlicher Hindernisse und strategischer Aussichtspunkte. Dann gibt es noch Las Vegas, ein miteinander verbundenes Labyrinth von Innenräumen, das gutes Teamplay fördert und die Zerstörung noch dynamischer und wirkungsvoller macht.

Bei The Finals geht es zwar um Teamwork, aber ihr kämpft auch für euren eigenen Erfolg und zwar mit eurem individuellen Spielstil, eurer Ausrüstung und eurem Outfit. Erstellt euren Kandidaten mit einer wilden Kombination aus Aussehen, Accessoires, Waffen und Gadgets.

Die Kandidaten können aus einer Reihe von Körpertypen wählen, jeder mit seinen eigenen Attributen, Fähigkeiten und Ausrüstungen. Erhebt euch als “Heavy” über eure Teamkameraden und zerschlagt Wände und Böden. Schwingt euch flink durch die Arena, um als “Light” hinterlistige Angriffe auszuführen. Oder genießt die Ausgeglichenheit eines “Medium”, um euer Team mit voller Bewaffnung zu unterstützen.

Fangt eure Gegner ein und überrascht sie mit einer Reihe von dynamischen Tools, die in der Arena verteilt sind. Lasst explodierende Gas- und Schleimkanister durch die Luft fliegen, Fenster zerspringen oder das Feuer von oben regnen.

Nutzt bewegliche Plattformen, Taschenwände, Seilrutschen, Sprungpolster und mehr, um spannende und unvergessliche Momente zu schaffen. Erledigt eure Feinde mit Mülltonnen und Blumentöpfen, Bürostühlen und Krankenhausbetten. Nur eure Vorstellungskraft setzt die Grenzen.

Die Arenen verändern sich ständig: Wege werden unterbrochen und neue werden geschaffen – für alle Kandidaten gleichzeitig. Ihr findet das schon ziemlich brenzlig? Dann wartet mal ab.

Ihr werdet mit unvorhersehbarem Wetter, Tag- und Nachtzyklen sowie plötzlich auftretenden Weltereignissen, die das Fundament der virtuellen Arena erschüttern, konfrontiert. Zum Beispiel ORBITAL-LASER, die Camper auf der Stelle töten (bleibt lieber in Bewegung, Freunde!), NIEDRIGE GRAVITATION, die euch springen lässt, als wärt ihr auf dem Mond, ein lustiger kleiner Albtraum, den wir als “THE DEAD GO BOOM” bezeichnen, und vieles mehr.

Um das unvergleichliche Chaos und die Zerstörung von The Finals zu erleben, werft einen Blick auf den Launch-Trailer und stellt sicher, dass ihr dem Spiel im PlayStation Store herunterladet.