PM: Final Fantasy XVI: Zwei neue Story-DLCs angekündigt, die heute erstmals vorgestellt werden. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Final Fantasy XVI-Spieler dürfen sich auf zwei neue DLC-Kapitel für das hochgelobte Action-RPG freuen und zwar schon sehr bald: Echoes of the Fallen erscheint heute im PlayStation Store! Der zweite DLC mit dem Titel “The Rising Tide” wird im Frühjahr 2024 veröffentlicht. Beide DLCs sind kostenpflichtig. Spieler können jedoch den Final Fantasy XVI-Erweiterungspass kaufen und erhalten die beiden Kapitel dann zu einem ermäßigten Preis.

In dem brandneuen Trailer, der gerade bei den Game Awards 2023 präsentiert wurde, könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen, was euch in den Erweiterungen erwartet. Seht ihn euch unten an.

Echoes of the Fallen schaltet eine völlig neue Geschichte, Kämpfe, Waffen, Zubehör, Level-Obergrenze und mehr frei. Für Spieler, die die Kampagne des Spiels abgeschlossen haben, beginnt dieses neue Abenteuer vor der letzten Schlacht des Grundspiels, als seltsame, dunkle Kristalle auf dem Schwarzmarkt zirkulieren. Die Spieler folgen Clive und seinen Freunden bei ihren Nachforschungen, als sie auf eine Gruppe verdächtiger Händler stoßen, die sie zu einem seit langem verlassenen Turm der Gefallenen führen, der als “Sagespire” bekannt ist. Dort werden sie die schrecklichen Geheimnisse lüften, die im Inneren lauern.

Zu den besonderen Bonusgegenständen, die beim Kauf von Echoes of the Fallen oder des Erweiterungspasses hinzukommen, gehören das Panzerschwert, Cloud Strifes legendäre Waffe aus Final Fantasy VII, die nun von Clive verwendet werden kann, und die Notenrolle für das Orchestrion “Away (1987)”, mit der eine Chip-Tune-Version des Songs “Away” als Hintergrundmusik im Versteck gespielt werden kann.

The Rising Tide, das im Frühjahr 2024 erscheinen soll, wird neue Herausforderungen und vieles mehr enthalten, darunter die Konfrontation zwischen Clive und der legendären Esper Leviathan. Zur Feier der Nominierungen und Gewinne bei den Game Awards wird Final Fantasy XVI vom 7. bis 11. Dezember im PlayStation Store mit einem Rabatt angeboten.