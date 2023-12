PM: Rise of the Ronin erscheint am 22. März nur für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, euch unseren brandneuen Gameplay-Trailer zu Rise of the Ronin vorzustellen und bestätigen zu können, dass das Spiel am 22. März 2024 veröffentlicht wird. Vorbestellungen sind ab dem 14. Dezember 2023 möglich.

Seit wir diesen Titel im September letzten Jahres angekündigt haben, haben wir hart daran gearbeitet. Angetrieben wurden wir dabei von der Begeisterung, die ihr seitdem geäußert habt. Rise of the Ronin bietet ein historisches Setting, für das Koei Tecmo bekannt ist. Gleichzeitig erkennt man in dem Spiel aber auch die ganz eigene Art von Kampf und Action, mit der sich Team NINJA rühmt. Während der Entwicklung unseres bisher größten Spiels haben wir eng mit dem SIE-Team zusammengearbeitet, um ein Erlebnis zu schaffen, das es euch ermöglicht, vollständig in die Rolle eines Ronin während der letzten Tage des Tokugawa-Shogunats zu schlüpfen.

Das Japan am Ende des 19. Jahrhunderts war vom Sturz des Tokugawa-Shogunats geprägt, einer Zeit der Unterdrückung und der Stagnation. Es war eine Zeit, in der innovative Vorreiter wie Ryoma Sakamoto und Shoin Yoshida versuchten, das Land zu modernisieren. Das Schicksal des Ronins– der Protagonist des Spiels– ist auf unterschiedliche Weise mit diesen Personen verknüpft (von denen ihr einige bereits im Trailer gesehen habt). Eure Entscheidungen beeinflussen die Art und Weise, wie euer Charakter mit diesen historischen Figuren und ihren Fraktionen zusammenarbeitet oder kollidiert.

Auf dem Pferd und mit dem Gleiter erkundet ihr die weite Welt des Japans der späten Edo-Zeit. Dabei kämpft ihr mit einer breiten Palette an Waffen und Ausrüstung– Nahkampfwaffen wie Schwerter und Speere sowie Fernkampfwaffen wie Schusswaffen und Wurfwaffen– gegen eure Feinde. Und da ihr auch mit einem Wurfanker und exzellenten Tarn-Taktiken ausgerüstet seid, erwartet euch die Vielfalt und Freiheit, die in unserem neuesten Trailer zu sehen ist.

Zusätzlich zu unserem Veröffentlichungsdatum freuen wir uns, euch eure Optionen für Rise of the Ronin mitteilen zu können. Vorbestellungen sind ab dem 14. Dezember 2023 bei allen teilnehmenden Einzelhändlern, im PlayStation Store und auf direct.playstation.com möglich. Vorbestellungen sind ab dem 14. Dezember 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit möglich. Spieler, die eine beliebige Version von Rise of the Ronin vorbestellen, schalten vorzeitig das Katana- und Rüstungsset des Iga-Ninjas sowie 4 Kampfstile frei, die ihnen dabei helfen, ihr Schicksal zu schmieden.

Holt euch die Standard Edition von Rise of the Ronin für 79,99€ (UVP). Außerdem wird es eine Digital Deluxe Edition des Spiels geben.

Die Digital Deluxe Edition von Rise of the Ronin (89,99€ /(UVP)) enthält das Spiel, alle Vorbestellungsboni sowie den Stab des Iga-Ninjas, das Toyokuni-Schwertpaar, das Bando-Krieger-Rüstungsset und das formelle japanische Kleidungsset.

Ich freue mich sehr, die Game Awards endlich nutzen zu können, um das Erscheinungsdatum des Spiels bekannt zu geben. Wir werden eine Reihe spannender Editionen für das Spiel mit vielen Bonusinhalten veröffentlichen, die ihr schon bald vorbestellen könnt. Die verschiedenen Editionen umfassen einzigartige, von Samurai und Ninjas inspirierte Inhalte, die bei Fans von „Team NINJA“-Titeln sicherlich Anklang finden werden. Bleibt dran, um mehr Neuigkeiten zum Spiel zu erfahren.