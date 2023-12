PM: God of War Ragnarök: Valhalla enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bis zum 19. November hat God of War Ragnarök sich auf PS4 und PS5 weltweit insgesamt mehr als 15 Millionen Mal verkauft!

Um euch für die unglaubliche Unterstützung und die Liebe zu danken, die ihr dem Spiel seit der Veröffentlichung im letzten Jahr geschenkt habt, hat unser Team an einer besonderen Überraschung für die Community von God of War gearbeitet.

Da wir die größten Fans unserer Fans sind, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir am 12. Dezember einen kostenlosen DLC als Geschenk an unsere Spieler veröffentlichen – God of War Ragnarök: Valhalla!

God of War Ragnarök: Valhalla ist ein Epilog, der an die Ereignisse in God of War Ragnarök anknüpft und Kratos auf eine zutiefst persönliche und nachdenkliche Reise begleitet.

Nach dem entscheidenden Kampf gegen Odin und dem Abschied von Atreus steht Kratos vor einem Weg, den er nie für möglich gehalten hätte. Am geheimnisvollen Ufer von Walhall wagt sich Kratos nur mit Mimir an seiner Seite in die unbekannten Tiefen, um sich den Prüfungen in seinem Inneren und den Echos seiner Vergangenheit zu stellen.

Das Team hier bei Santa Monica Studio hat es sich zur Aufgabe gemacht, etwas zu erschaffen, dass anders ist als alles andere in der Geschichte von God of War. God of War Ragnarök: Valhalla zelebriert die Kämpfe, die ihr aus God of War Ragnarök kennt und liebt, und kombiniert sie mit frischen, experimentellen Elementen, die vom Roguelite-Genre inspiriert wurden.

Jeder Versuch in Walhall wird euch dazu ermutigen, die verschiedenen Aspekte von Kratos‘ Arsenal zu meistern, um es mit neuen Gegnerkombinationen und einigen Überraschungen aufzunehmen, die euch unterwegs erwarten.

In Walhall bedeutet eine Niederlage im Kampf noch nicht das Ende für den Geist des Kriegers. Sollte Kratos fallen, wacht er draußen vor den Toren wieder auf – bereit für den nächsten Versuch. Und bei jedem Versuch lernt ihr, euch den Herausforderungen Walhalls anzupassen. Je weiter ihr kommt, desto mehr Ressourcen erhaltet ihr, die ihr in dauerhafte Verbesserungen investieren könnt, die sich sowohl auf Kratos als auch auf Walhall selbst auswirken.

Die Belohnungen und das Wissen, die ihr während eurer Versuche sammelt, werden euch helfen, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, die Kratos im Inneren erwarten.

Das Ufer von Walhall verlangt all jenen, die eintreten möchten, Demut ab. Kratos muss seine Rüstung und Ausstattung zurücklassen und stattdessen auf Belohnungen hinarbeiten, die es sowohl nur für die einzelnen Versuche als auch in dauerhafter Form gibt.

Kratos kann jederzeit auf all seine Waffen und seine vollständig verbesserten Fähigkeitenbäume zugreifen, doch für jeden Versuch muss er sich auf einen Schild und eine Art von Spartas Rage festlegen. Während ihr die Tiefen Walhalls erkundet und euch den Prüfungen stellt, könnt ihr zwischen temporären Glyphen wählen, um bestimmte Werte zu erhöhen, Boni zu erhalten, Runenangriffe zu führen und vieles mehr. Jeder Versuch kann je nach dem, welche Belohnungen ihr wählt, ganz anders verlaufen, also legt euch bei eurer Auswahl eine Strategie zurecht!

Kluge Vorbereitung, Anpassungsfähigkeit bei jeder Herausforderung und die Beherrschung eurer Fähigkeiten sind der Schlüssel zum Erfolg.

Rüstung in Walhall ist rein kosmetisch, also haltet euch nicht zurück, wenn ihr euren Stil anpassen wollt! Schaltet verschiedene Looks frei und kombiniert eure Favoriten zwischen den Versuchen, um Kratos ein kampftaugliches Aussehen für alle eure Wünsche im Fotomodus zu machen.

God of War Ragnarök: Valhalla verfügt über fünf Schwierigkeiten, die speziell für das einzigartige Gameplay des DLC-Pakets abgestimmt wurden. Jede Schwierigkeit erhöht die Belohnungen, die ihr im Kampf erhaltet, und ihr könnt zwischen den Versuchen frei zwischen ihnen wechseln (einschließlich der höchsten Schwierigkeit „Meisterung zeigen“).

Wenn eure Fähigkeiten wachsen, möchten wir euch ermutigen, einige der höheren Schwierigkeiten auszuprobieren, um mehr Belohnungen zu erhalten und eure Meisterung von Kratos‘ Arsenal zu testen!

Unter den fünf Optionen könnt ihr die Herausforderungsstufe wählen, die euch am meisten Spaß macht. Um das Gameplay-Erlebnis noch weiter anzupassen, wird der DLC den Standard der Barrierefreiheitseinstellungen von God of War Ragnarök weiterführen.

God of War Ragnarök: Valhalla ist ein von God of War Ragnarök getrenntes Erlebnis, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, ohne bestimmte Verbesserungen, Ausrüstung oder Fortschritte in der Story mit dem DLC zu starten. Wenn ihr findet, dass der DLC nach einem unterhaltsamen Erlebnis klingt, könnt ihr jederzeit loslegen!

Falls ihr euch jedoch Sorgen über Story-Spoiler oder über das Gameplay macht, empfehlen wir euch, God of War Ragnarök zuerst zu beenden, da God of War Ragnarök: Valhalla als Epilog zur Story des Basisspiels dient.

Wenn ihr God of War Ragnarök besitzt, könnt ihr God of War Ragnarök: Valhalla kostenlos am 12. Dezember* über den PlayStation Store herunterladen!

Im Namen aller Mitarbeiter von Santa Monica Studio möchten wir allen ein frohes Fest wünschen und uns herzlich für die unglaubliche Unterstützung bedanken, die ihr uns im vergangenen Jahr gezeigt habt. Wir sind wirklich Fans unserer Fans, und wir hoffen, dass euch God of War Ragnarök: Valhalla gefällt, wenn es nächste Woche erscheint. Wir können es kaum erwarten, dass ihr den DLC spielt und eure Erfahrungen mit uns teilt, indem ihr #GodOfWarRagnarokValhalla oder #GoWRV in den sozialen Netzwerken verwendet!

*verfügbar ab 12. Dezember um 18:00