PM: Erste detaillierte Einblicke: LEGO Fortnite (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fortnite hat sich aus einem Tower-Defense-Survival-Spiel zum beliebtesten Battle Royal der Welt, einem Ort für virtuelle Konzerte und Entwicklerspielplatz gewandelt. Jetzt stellt Epic Games einen neuen Titel des bahnbrechenden Fortnite-Systems vor: LEGO Fortnite.

Wir hatten die Gelegenheit, das neue Angebot von Epic kennenzulernen – ein kurzer, aber enorm vielversprechender Blick auf das neuste Angebot der Welt von Fortnite.

LEGO Fortnite bringt die Kreativität von LEGO mit Fortnites virtueller Leinwand zusammen. Das neue Free-To-Play-Spiel erlaubt euch, eure Fantasie auszutoben. Sei es durch die Erschaffung einer ultimativen LEGO-Welt oder die Reise in die unbekannte Welt der Steine. Abenteuer kommen in zwei Geschmacksrichtungen: Survival oder Creative.

Im Überlebenskampf landet ihr in einer Welt, in der das Ziel ist zum Erforscher oder Innovationstreiber zu werden. In diesem Modus geht es darum, die Vielfalt der LEGO-Spielesets zu nutzen, sie zu kombinieren und riesige Spielerfahrungen zu schaffen. Die Welt ist großartig riesig und stellt aufregende Möglichkeiten dar, eure kreativen Ideen mit eurem Sinn für Abenteuer zu verflechten. Es fühlt sich immer danach an, dass es noch etwas Neues zu entdecken gibt und etwas, auf das man hinarbeiten kann: ob es nun um das Freispielen von einem neuen lavabasierten Boden-Biom geht oder eine riesige Felsenwüstenkreatur zu finden.

Ein weiteres Ziel im Survival-Modus ist das Erschaffen eures eigenen Dorfs, in dem es immer eine Werkzeugmaschine gibt, Agrarkultur und die Dorfbewohner bei ihren Arbeiten. Das Dorfsystem funktioniert am besten, wenn ihr immer mehr Bewohner freischaltet, um eure Siedlungen aufzubauen und sie später sogar für euch auf Abenteuer zu schicken. Eure Vorstellungskraft lässt euch dabei vielleicht Aufregenderes als einfache Städte schaffen, wie eine von Ballons getragene fliegende Festung oder eine schwimmende Siedlung im Meer?

Im Kreativmodus wird diese Herausforderung eurer Vorstellungskraft noch getoppt, weil ihr hier einfach einen Sandkasten zum Spielen bekommt. Wie frei ihr dabei agieren könnt, ist echt irre. Ihr könnt im Spiel so frei sein, wie mit echten LEGO-Spielen und den Anweisungen folgen, um etwas zu bauen oder – wenn ihr Lust habt – etwas ganz Eigenes schaffen. Die Physik im Spiel ist eine nette Mischung aus Realität und Zeichentricklogik. Große Aufbauten wackeln wie im echten Leben und Explosionen schleudern Steine in alle Richtungen. Ich bin gespannt, was ihr aus diesen Möglichkeiten für komplexe Konstrukte erschafft.

Ihr könnt die beiden LEGO-Modi ab heute kostenlos in Fortnite spielen.