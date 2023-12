Llamasoft - The Jeff Minter Story von Digital Eclipse angekündigt

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tempest 4000 ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die Entwickler von Digital Eclipse haben in der Vergangenheit bereits mit Sammlungen und interaktiven Dokumentationen wie Atari 50 oder The Making of Karateka (zum User-Artikel) für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun wurde der neueste Streich angekündigt: Llamasoft - The Jeff Minter Story. Darin geht es um einen der wohl unangepasstesten Spieleentwickler der letzten 40 Jahre, der mit seinen Gamedesign-Experimenten einerseits für Hits wie Tempest 2000 verantwortlich war, andererseits waren viele seiner Spiele nie wirklich massentauglich.

Die Sammlung umfasst 42 Spiele wie Sheep In Space, Gridrunner oder Hellgate. Dazu gibt es natürlich jede Menge Interviews, Fotos und Design-Dokumente. Die Veröffentlichung ist für 2024 geplant.

Der nachfolgende Trailer stellt euch die neue Collection vor.