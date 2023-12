Crusader Kings 3: Fate of Iberia für die Konsolenversion erschienen

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Gestern ist Fate of Iberia (im Check) für die Konsolenversion von Crusader Kings 3 (im Check) erschienen. Den Launchtrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Sowohl die Konsolenversion von Crusader Kings 3 als auch das Flavour Pack Fate of Iberia (PC) hatten in unseren Checks einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Fate of Iberia führt das Ringen-System in das mittelalterliche Strategie-Rollenspiel von Paradox ein. Neue Regeln und Boni gelten für die Teilnehmer einer historischen Schlacht, während das Ringen Phasen der Gelegenheit und Herausforderung durchläuft. Im Laufe der Jahrhunderte müsst ihr eure Strategien anpassen und neue Angriffswege planen, während die rivalisierenden Mächte in Iberien versuchen, die Halbinsel unter einem Herrscher und einer Religion zu vereinen. Falls ihr friedliche Strategien bevorzugt, könnt ihr auch einen Kompromiss aushandeln, der die reichen Ländereien in Ruhe lässt, sie aber unter kleineren Herrschern aufteilt.

Zu den Features von Crusader Kings 3 - Fate of Iberia gehören:

Ringen-System : Neues System für historische Konflikte, vollständig modifizierbar und anpassbar.

: Neues System für historische Konflikte, vollständig modifizierbar und anpassbar. Ihr entscheidet über das Schicksal Iberiens : Ihr wählt im christlich-muslimisch geteilten Iberien den Weg der Versöhnung oder den Weg der Eroberung, um Spanien zu vereinen oder euch auf eine friedliche Aufteilung der Beute zu einigen.

: Ihr wählt im christlich-muslimisch geteilten Iberien den Weg der Versöhnung oder den Weg der Eroberung, um Spanien zu vereinen oder euch auf eine friedliche Aufteilung der Beute zu einigen. Neue Inhalte : Zwei neue Vermächtnispfade (Urbane und Seilschaften), neue kulturelle Traditionen, die die besonderen historischen Merkmale der iberischen Halbinsel hervorheben, neue Freundschaftsinteraktionen und Duelle über das Schachbrett.

: Zwei neue Vermächtnispfade (Urbane und Seilschaften), neue kulturelle Traditionen, die die besonderen historischen Merkmale der iberischen Halbinsel hervorheben, neue Freundschaftsinteraktionen und Duelle über das Schachbrett. Neue Ereignisse : Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben, während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen.

: Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben, während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen. Neues Artwork : Neue Charaktergrafiken, wie Kleidung, Haare und Bartstile, die die iberischen Kulturen des Mittelalters widerspiegeln, sowie neue Einheitendesigns und eine Vielzahl neuer Grafiken für Hintergründe, Ereignisse und Ladevorgänge.

: Neue Charaktergrafiken, wie Kleidung, Haare und Bartstile, die die iberischen Kulturen des Mittelalters widerspiegeln, sowie neue Einheitendesigns und eine Vielzahl neuer Grafiken für Hintergründe, Ereignisse und Ladevorgänge. Neue Musik: Ergänzungen zum Soundtrack von Crusader Kings 3.

Crusader Kings 3: Fate of Iberia kostet in den offiziellen Stores 12,99 Euro für Xbox Series X|S und 6,99 Euro für PS5.