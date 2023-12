PM: Evaluation des Bundewirtschaftsministerium zeigt große Wirkung der Games-Förderung (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 6. Dezember 2023 – Die Games-Förderung auf Bundesebene hat rund drei Jahre nach Start des Programms ihre Ziele grundsätzlich erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Evaluation der „Computerspielförderung des Bundes“ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erstellt wurde. So wären 72 Prozent der Spieleentwicklungen ohne die Förderung nicht realisiert worden, 34 Prozent konnten dadurch mit einem größeren Budget umgesetzt werden. Die große Mehrheit der geförderten Games-Unternehmen konnte deutlich mehr Arbeitsplätze schaffen als nicht geförderte Unternehmen im selben Zeitraum. Insgesamt hat die Teilnahme an dem Förderprogramm die Unternehmensentwicklung positiv beeinflusst: Knapp die Hälfte der Unternehmen (45 Prozent) erzielte zusätzliche Umsätze, die über die über die im Rahmen der geförderten Projekte hinaus gingen. Insgesamt konnte bei der großvolumigen Games-Förderung seit 2021 eine Hebelwirkung der eingesetzten Mittel von 2 ermittelt werden, d. h. jeder geförderte Euro zog zwei zusätzlich investierte Euro nach sich. Die Evaluation kommt allerdings auch zu dem Ergebnis, dass Deutschland international einen Sonderweg bei der Games-Förderung geht. International besonders erfolgreiche Standorte setzen häufig auf steuerliche Modelle wie die sogenannten „Tax Breaks“. Der internationale Vergleich zeigt zudem, dass derer Anteil der Beschäftigten der Games-Branche an der Erwerbsbevölkerung und die durchschnittliche Anzahl der Unternehmen je einer Million Einwohnerinnen und Einwohner hierzulande hinter denen der anderen Länder liegt. Hier wird deutlich, dass Deutschland sein Potenzial als Games-Standort derzeit noch nicht ausreichend nutzt.

„Die Evaluation des Wirtschaftsministeriums zeigt: Die Games-Förderung auf Bundesebene hat eine starke Dynamik am Standort Deutschland ausgelöst – mehr Spiele-Entwicklungen, mehr Beschäftigte und zusätzliche Umsätze. Damit werden nahezu alle Erwartungen an die Förderung erfüllt und teils sogar übertroffen. Das belegt eindrucksvoll, welches Potenzial Deutschland auf dem internationalen Games-Markt hat, wenn es wettbewerbsfähige Produktionsbedingungen bietet“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. „Dieser erfolgreiche Weg muss jetzt konsequent weitergegangen werden. Dafür braucht es ausreichend Mittel, deren Höhe sich am tatsächlichen Bedarf orientiert, sowie die in der Evaluation empfohlene Einführung einer steuerlichen Förderung. Folgt man den Empfehlungen aus der Evaluation konsequent, ergibt sich die dringend benötigte konsistente Games-Politik mit verlässlichen wie international vergleichbaren Förderbedingungen.“

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu Esport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

