PM: Among Us VR auf PlayStation VR2 ist jetzt erhältlich (Sony Playstation Blog)

Raus auf den Schächten, rein in die Schatten und … Überraschung! Wir sind da. Wie ein schlauer Verräter haben wir auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um zuzuschlagen.

Ganz genau – Schell Games, Innersloth und Robot Teddy freuen sich, bekannt geben zu können, dass Among Us VR jetzt auf PlayStation VR2 erhältlich ist.

Among Us VR lädt euch ein, die Social-Deduction-Spielereien von Innersloths weltweitem Phänomen Among Us aus einer brandneuen Perspektive zu erleben. In Spielen für vier bis zehn Spieler über zwei Karten, The Skeld II und Polus Point, arbeitet ihr mit den anderen Besatzungsmitgliedern zusammen, um individuelle Aufgaben abzuschließen.

Aber sind sie wirklich eure Besatzungsmitglieder? Unter den Spielern können ein oder mehrere zufällig ausgewählte Verräter sein, die eure Bemühungen vereiteln und alle töten wollen. Es besteht auch immer die Chance, dass ihr selbst Verräter seid. Meint ihr, ihr könnt die Anstrengungen aller sabotieren, ohne euch selbst zu verraten? Euer Geheimnis ist bei uns sicher.

Egal, auf welcher Seite ihr steht – alle Kernelemente des ursprünglichen Among Us, einschließlich Aufgaben, Sabotage, Lüftungsschächte, Notfall-Meetings, sind da.

Ein Tag voller abgeschlossener Aufgaben (oder getöteter Besatzungsmitglieder) wäre nicht vollständig, wenn ihr nicht fantastisch aussehen würdet, und Among Us VR bietet eine Auswahl an Hüten, mit denen ihr allen eure innere Bohnsönlichkeit zeigen könnt.

Niedlich, cool, klassisch und abwechslungsreich mit Dutzenden Optionen zur Auswahl – es steht immer der perfekte Hut in deiner Garderobe zur Auswahl. Und für den Fall, dass es ihn nicht gibt? Es stehen zusätzliche Hutpaket-DLC-Bundles zur Verfügung, damit du deine Bohne mit klassischen Stilen aus dem ursprünglichen Spiel oder VR-exklusiven Neuheiten einkleiden kannst.

Among Us VR enthält die Kernmechaniken des Originalspiels, die ihr kennt und liebt, aber ihr könnt euch auf einen Haufen Features freuen, die für das VR-Spielerlebnis entwickelt wurden, darunter Sprach-Chat in der Nähe, Barrierefreiheit, Komforteinstellungen, plattformübergreifende Kompatibilität mit anderen VR-Headsets und mehr. Also schnappt euch eure Besatzung, setzt euren Lieblingshut auf und weicht der Elektrizität aus – wir sehen uns beim nächsten Notfall-Meeting!

Among Us VR ist für PS VR2 verfügbar.