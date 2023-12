The Last of Us - Part 2 Remastered: Roguelite-Modus No Return im Trailer

PS5

PlayStation hat einen neuen Trailer zu The Last of Us - Part 2 Remastered veröffentlicht, der erste Szenen aus dem neuen Spielmodus No Return aus der überarbeiteten Version zeigt. Dabei handelt es sich um einen Roguelite-Modus, indem ihr in mehreren Umgebungen überleben und schließlich in der finalen Kulisse einen Bosskampf überleben müsst.

Bei jedem Durchlauf sollen zufällige Modifikatoren für frischen Wind sorgen. Zu den (teils freizuschaltenden) Figuren gehören unter anderem Ellie, Dina, Lev und Joel. Dazu gibt es für die Charaktere teils neue Skins, von denen manche auch im Trailer schon zu sehen sind.

The Last of Us - Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für PS5. Zu einem PC-Release hat sich PlayStation bisher nicht geäußert.