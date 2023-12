PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für Dezember 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen, PlayStation Stars-Mitglieder! Der Dezember ist da und mit ihm neue Herausforderungen, Kampagnen und Sammlerstücke, damit ihr eure Gaming-Ziele für das Jahresende erreichen könnt. Sehen wir uns direkt an, was dieser Monat zu bieten hat.

Verfügbar ab 1. Dezember

Nur für aktive Besitzer eines PlayStation Portal Remote-Players verfügbar. Spürt die Power der PlayStation 5-Konsole in euren Händen. Spielt ein beliebiges Spiel auf PS4 oder PS5, um euer digitales Sammlerstück für den PlayStation Portal Remote-Player freizuschalten.

Seht euch zwei digitale Sammlerstücke an, die ihr im Rahmen unseres “Feel it Now on PS5”-Werbespots zur Feier der fesselnden Kraft der Konsole erhalten könnt.

Spielt Horizon Forbidden West auf PS4 oder PS5, um euer digitales Sammlerstück zu erhalten.

Spielt Destiny 2 auf PS4 oder PS5, um euer digitales Sammlerstück zu erhalten.

Verfügbar ab 15. Dezember

Nur für Besitzer der PlayStation 4-Konsole – Glacier White verfügbar. Spielt ein beliebiges Spiel auf PS4 oder PS5, um euer digitales Sammlerstück freizuschalten.

Verfügbar ab 20. Dezember

Lehnt euch entspannt zurück. Spielt eines dieser Spiele für PS5, um ein digitales Sammlerstück auszupacken.

Verfügbar ab 7. Dezember

Betretet das herausfordernde Reich von Lies of P und beweist euer Können als Gamer, indem ihr euch die begehrte Trophäe “Flamme des Königs” verdient. Dieses digitale Sammlerstück wartet auf diejenigen, die geschickt genug sind, die härtesten Aufgaben des Spiels zu meistern.

Schaut regelmäßig in die PlayStation App, um die neuesten Updates im Laufe des Monats zu erfahren. Noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt Mitglied werden.