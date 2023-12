PM: Macht euch bereit – die PlayStation Plus Season of Play beginnt morgen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab morgen bis zum 5. Januar 2024 feiern wir die Weihnachtszeit mit einem Monat voller Aktivitäten für unsere PlayStation-Community. Als Teil der PlayStation Plus Season of Play können PlayStation Plus-Mitglieder kostenlose Avatare für PS5- und PS4-Konsolen einlösen, an eSports-Turnieren teilnehmen, Punkte bei PlayStation Stars sammeln, bei PlayStation Gear-Merchandise sparen und an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem tolle Preise winken. Auch für diejenigen, die keine PlayStation Plus-Mitglieder sind, werden Aktivitäten angeboten.

(Keine PlayStationPlus-Mitgliedschaft erforderlich)

5. Dezember 2023 – 5. Januar 2024

Die Spieler können einen Gutscheincode für neue PS5- und PS4-Avatare einlösen, die an einige der beliebten Titel angelehnt sind, die über PlayStation Plus angeboten werden – darunter Spiele wie Ghost of Tsushima, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (verfügbar bei Ubisoft+ Classics), Final Fantasy VII Remake und mehr. Besucht die PlayStation Plus-Website oder sucht auf der PlayStation Season of Play-Seite auf eurer PS5-/PS4-Konsole nach dem Gutscheincode, den ihr vom 5. Dezember 2023 – 5. Januar 2024 einlösen könnt.

(Keine PlayStationPlus-Mitgliedschaft erforderlich)

5. Dezember 2023 – 5. Januar 2024

Die Spieler haben zwischen dem 5. Dezember 2023 und 5. Januar 2024 allen Grund zu feiern: Mit dem Aktionscode SEASONOFPLAY15 gibt es 15 % Rabatt auf offizielle PlayStation Gear.

(Keine PlayStationPlus-Mitgliedschaft erforderlich)

19. Dezember 2023 – 5. Januar 2024

Nehmt an der Season of Play-Feier teil und gewinnt eine PS5-Konsole und 12 Monate PlayStation Plus Premium/Deluxe, um über den Spielekatalog und den Klassikerkatalog Zugang zu Hunderten von Spielen zu erhalten. Diese Kampagne läuft vom 19. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024. Zur Teilnahme besucht ihr einfach die PlayStation Plus-Website und beantwortet insgesamt fünf Fragen zum PlayStation Plus-Spielekatalog.

Das sind die teilnehmenden Regionen: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien , Irland, Kanada, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Zypern

Informationen zu den Wettbewerbsregeln und den geltenden Teilnahmebedingungen.

(Keine PlayStationPlus-Mitgliedschaft erforderlich)

9. Dezember 2023 – 10. Dezember 2023

Macht euch bereit für ein weiteres Online-Multiplayer-Wochenende im Zeitraum vom 9. Dezember 00:01 Uhr bis 10. Dezember 23:59 Uhr Ortszeit. Während dieser Zeit ist der Online-Multiplayer ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar, sodass Spieler online gegeneinander oder gemeinsam mit anderen Spielern spielen können.

(PlayStationPlus-Mitgliedschaft erforderlich)

12. Dezember 2023 – 17. Dezember 2023

Vom 12. Dezember 00:01 Uhr bis 17. Dezember 23:59 Uhr Ortszeit werden PlayStation-Turniere stattfinden, darunter Titel wie EA Sports FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24 und MLB The Show 23.

Unter allen teilnehmenden Spielern wird eine PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitgliedschaft verlost. Der Anmeldeprozess ist ähnlich wie bei herkömmlichen PlayStation-Turnieren. Er umfasst benutzerdefinierte Turnierkarten und eine Spielschaltfläche, die eine Liste der verfügbaren Turniere für teilnehmende Titel enthält. Im Rahmen ihrer Teilnahme am PlayStation-Turnier werden die Spieler nach einem festgelegten Zeitplan in Duellen gegeneinander antreten.

Darüber hinaus nehmen alle PlayStation-Turnierteilnehmer in diesem Zeitraum an einer Verlosung teil, bei der es eine PlayStation 5 Digital Edition-Konsole (vertikaler Standfuß separat erhältlich) zu gewinnen gibt. Besucht die offizielle Website, um mehr über den Wettbewerb zu erfahren.

Die Verlosung gilt nur in Kanada, den Vereinigten Staaten, Österreich, Bulgarien, Zypern, der Tschechischen Republik, Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden, in der Schweiz, in der Ukraine und Großbritannien.

(PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich, um PlayStation Plus – monatliche Spiele einzulösen)

5. Dezember 2023 – 5. Januar 2024

Im Rahmen der Season of Play können PlayStation Plus-Mitglieder 50 Bonuspunkte für PlayStation Stars sammeln, indem sie eines der monatlichen Spiele von PlayStation Plus im Dezember einlösen und spielen:

– LEGO 2K Drive

– PowerWash Simulator

– Sable

Zur Erinnerung: Wenn ihr sowohl PlayStation Plus- als auch PlayStation Stars-Mitglieder seid, könnt ihr bei berechtigten Einkäufen im PlayStation Store (auch beim Kauf einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft) PlayStation Stars-Punkte sammeln.

(PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitgliedschaft erforderlich)

Sony Pictures Core bietet Spielern die Möglichkeit, direkt über ihre Konsolen bis zu 2.000 Filme* zu kaufen oder zu leihen. Als PlayStation Plus-Mitglied erhaltet ihr zusätzliche Vorteile. Ab 1. Dezember haben PlayStation Plus-Mitglieder jede Woche 7 Tage lang Zugriff auf tolle Rabatte für 7 Filme. Schaut jeden Freitag vorbei, um neue ausgesuchte Rabatte für PlayStation zu entdecken.

PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder haben Zugriff auf einen kuratierten Katalog aus 100 Filmen*, die sie auf Abruf über Sony Pictures Core streamen können. Heute freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass ab 5. Dezember in Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und den Vereinigten Staaten weitere ausgewählte Inhalte von Crunchyroll zu diesem Katalog hinzugefügt werden. Dazu gehören Episoden beliebter Serien wie Eighty Six, Iruma-kun und To Your Eternity. Weitere Regionen werden zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt.

Weitere Informationen zur PlayStation Plus Season of Play findest du ab 5. Dezember um 2 Uhr PST / 10 Uhr GMT / 19 Uhr JST auf unserer Webseite: https://www.playstation.com/ps-plus/whats-new/

Wir wünschen allen unseren Spielern eine schöne Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass euch die PlayStation Plus Season of Play und alles andere, was wir für 2024 bereithalten, gefallen wird.

Viel Spaß beim Spielen!

* Für den Zugriff ist ein Konto in der Sony Pictures Core App erforderlich, vorbehaltlich der Nutzungsbedingungen von Sony Pictures Core. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Die Verfügbarkeit von Inhalten variiert im Laufe der Zeit und je nach Region/Land, Format und Tarif. Für die PlayStation Plus-Mitgliedschaft wird eine regelmäßige Abonnementgebühr berechnet, die bis zur Kündigung automatisch abgebucht wird. Es gelten die Nutzungsbedingungen: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms/