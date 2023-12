PM: Diesen Monat neu für PS VR2: Arashi: Castles of Sins, Arizona Sunshine 2, Resident Evil 4, Bulletstorm VR, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die letzten Monate waren für PS VR2 wirklich aufregend. Das fesselnde Rätselabenteuer Red Matter hat uns in die Weiten des Weltalls katapultiert, wir haben die atmosphärische Sci-Fi-Welt von Journey to Foundation erforscht,haben uns gemeinsam auf die Jagd nach Geistern in Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord gemacht, haben ein übernatürliches Geheimnis in 7th Guest VR gelöst, haben im Roguelike-Game Foglands Monster bekämpftund wurden zu einem Geschöpf der Nacht in Vampire: The Masquerade – Justice.

Und in den kommenden Wochen erwarten euch Nervenkitzel bei Horror-Games, Survival-Horror, Action-Blockbuster und entspannte Simulationen. Im Folgenden findet ihr eine Zusammenfassung der PS VR2-Spiele, deren Veröffentlichung kurz bevorsteht und die von ihren Entwicklern vorgestellt werden. Und mit weiteren Titeln wie Among Us VR, Wanderer: The Fragments of Fateund Mannequin, die uns ebenfalls bald erwarten, gibt es noch mehr, nach dem wir die Augen in Zukunft offen halten sollten.

“In Arashi: Castles of Sin – Final Cut werden die Spieler als Assassine Kenshiro in die ultimative Shinobi-Fantasy-Welt versetzt und sind das letzte noch existierende Mitglied des Adelshauses Arashi. Mit einer Kombination aus Samurai-Fähigkeiten und hinterlistigen Attacken können die Spieler zusammen mit ihrem Wolfsgefährten Haru Rache für ihre Familie ausüben, indem sie die Six Oni besiegen. Die verbesserten PSVR2-Funktionen haben es nicht nur ermöglicht, dass das Stealth-Gameplay allen Spielern auf allen Fähigkeitsstufen Spaß macht, sondern wir haben diese Funktionen auch genutzt, um ein breites Arsenal an authentischen Waffen wie ein Blasrohr, vergiftete Lebensmittel, Pistolen, Minen, Pfeile und Schwerter einzubauen.”

“Macht euch bereit für ein Zombie-Gemetzel auf einem ganz neuen Level: Arizona Sunshine 2 erscheint am 7. Dezember für PlayStation VR2. Vertigo Games ist zurück mit der modernen Fortsetzung des ursprünglichen VR-Zombie-Shooters, vollgepackt mit adrenalingeladenem VR-Gameplay und einer brandneuen, packenden Story-Kampagne. Und das Beste daran? Ihr könnt nicht nur mit euren freundlichen tierischen Begleitern Buddy oder Freds (Hinweis aus der Redaktion: Zombies) spielen – auch der Koop-Modus ist wieder da.”

“Dasselbe Entwicklerteam, das die unglaublichen VR-Erlebnisse Resident Evil 7 biohazard und Resident Evil Village in voller Länge auf den Markt gebracht hat, war für die Entwicklung eines absolut immersiven VR-Modus bei Resident Evil 4 mit der neuesten Technologie zuständig. Der VR-Modus ist als kostenloses Update für Eigentümer des Spiels verfügbar. Alle Waffen aus der Haupthandlung sind unglaublich detailliert dargestellt und lassen sich intuitiv steuern, sodass ihr immer mitten im Geschehen seid. Darüber hinaus bieten die Sense-Controller haptisches Feedback, das sich für jede Waffe einzigartig anfühlt, sei es eine Pistole, eine Maschinenpistole, ein Gewehr oder sogar ein Kampfmesser. In Kombination mit dem intuitiven Gefühl des Zielens und Schießens in VR ist das Kampferlebnis intensiver als je zuvor. Natürlich gibt es im VR-Modus neben den Kampfszenen auch das klassische Rätsellösen, das man von Resident Evil gewohnt ist. Neben der atemberaubenden VR-Grafik sorgt 3D-Audio für ein noch tieferes Eintauchen in die Welt, sodass ihr das Gefühl habt, direkt im Spiel zu sein.”

“Five Nights At Freddy’s: Help Wanted 2 ist die neueste Ausgabe der legendären Horror-Spielereihe, die Spieler wie nie zuvor durch die erstaunlichen Funktionen von PlayStation VR2 in das Game eintauchen lässt. Help Wanted 2 lässt den Spieler Dutzende von intensiven, furchterregenden Jobs bei Fazbear Entertainment ausüben, um herauszufinden, welcher Teil der Fazbear-Familie am besten zu ihm passt. Ob es um die Zubereitung von Speisen für die Gäste, das Aufhübschen der Animatronic-Stars, die Behebung technischer Probleme an Attraktionen, Erste-Hilfe-Maßnahmen in Notfällen oder die Besetzung des DJ-Pults geht – für alle Interessierten gibt es hier die Chance auf eine lebenslange Karriere! Im Kern ist das Spiel darauf ausgelegt, durch zufällige, dynamische Herausforderungen wieder und wieder gespielt werden zu können – bleibt also am Ball, sonst ereilt euch ein unschönes Ende.”

“Ihr habt das Bedürfnis, euch zu entspannen, abzuschalten und in eine gemütliche, einladende Welt einzutauchen? Mit Toy Trains könnt ihr genau das!

Lasst eurer Kreativität freien Lauf, während ihr ein Schienenteil nach dem anderen verlegt, um so eure eigene, einzigartige Eisenbahnwelt zu kreieren. Schnappt euch einen magischen Katalog und helft den kleinen Railies, verschiedenste Treffpunkte zu errichten und sie näher zusammenzubringen. Die unvergleichliche PS VR2-Leistung ermöglicht es euch, jedes Detail dieser winzigen Welt scharf zu sehen und dank adaptiver Trigger wahrhaftig zu spüren. Da es das familienfreundlichste VR-Gerät ist, könnt ihr ganz einfach zusammen mit euren Liebsten auf den Zug aufspringen.”

“Border Bots VR ist eine unbeschwerte Rätsel-Simulation, die in einer Zukunft spielt, in der die Erde von einer KI beherrscht wird. Als menschlicher Grenzbeamter beginnt ihr eine neue Aufgabe in einer Kabine an der KI-Reisegrenze, wo ihr mit einer bunten Mischung aus Robotern interagiert. Mithilfe der HMD-Haptik und der adaptiven Trigger der PS VR2 taucht ihr komplett in das Spiel ein, während ihr Untersuchungen durchführt, Schmuggler aufspürt und eine breite Palette von Werkzeugen nutzt. Ihr erlebt einen zügellosen Wettlauf gegen die Zeit und versucht Recht und Ordnung in einer Welt zu erhalten, die kurz vor einer Roboterrebellion steht. Die Zukunft liegt in euren Händen!”

“In Bulletstorm VR brecht ihr auf zu einem ultrabrutalen Überlebenskampf und Rachefeldzug, der euch und euer Team quer über den verlassenen Ressortplaneten Stygia führt. Dank der adaptiven Trigger des PS VR2 Sense-Controllers hat es sich noch nie so gut angefühlt, die Gegner kunstvoll ins Jenseits zu schicken. Wir haben darauf geachtet, dass sich jede Waffe, die ihr in Händen haltet, ein wenig anders anfühlt. Das merkt ihr spätestens, wenn die Minigun mit ihrer irrsinnigen Feuerrate einen Kugelhagel niedergehen lässt. Fehlender Widerstand bedeutet, dass es Zeit wird zum Nachladen oder dass ihr ein wenig mehr Zeit braucht, um ein Ziel für euren tödlichen Scharfschützen-Headshot anzuvisieren. Dank dieser bahnbrechenden PSVR2-Features werdet ihr komplett in die packende Action eintauchen. Wenn ihr dieses Mal auf Stygia landet, erlebt ihr rasante Gefechte, die euren Puls wie noch nie zuvor in die Höhe treiben. Wartet nur ab, bis ihr die Vibrationen einer mächtigen Explosion spürt!”

