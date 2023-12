PM: Starter-Guide für den Access-Controller (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Access-Controller für die PS5- Konsole erscheint diesen Mittwoch. Er ist das Ergebnis von fünf Jahren Entwicklungsarbeit unter Mitwirkung von Barrierefreiheitsexperten und PlayStation Studios. Dieses vielseitige Controller-Kit wurde entwickelt, damit mehr Spieler als je zuvor die Freude am Spielen teilen können. Egal, ob ihr bereits einen der Controller vorbestellt habt oder mehr über Design, Merkmale und Funktionen erfahren möchtet – dieser Guide ist für euch gemacht.

Wann wird der Access-Controller veröffentlicht und was wird er kosten?

Der Access-Controller ist weltweit ab 6. Dezember für $89.99 USD | $119.99 CAD | ¥12,980 JPY | €89.99 | £79.99 (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.

Was ist im Lieferumfang eines Access-Controllers enthalten?

Im Folgenden findet ihr die Produktspezifikationen und den Lieferumfang:

Nachfolgend seht ihr eine visuelle Aufschlüsselung der Komponenten des Kits:

Die Abbildung oben zeigt breite flache (C), überstehende (D), gewölbte(E), flache (F) und tiefe (G) Tastenkappen sowie Kugel- (H), halbrunde (I) und Standard-Stickkappen (J) und Tastenkappenbeschriftungen (K).

Welche Herausforderungen soll der Access-Controller lösen?

Spieler mit Behinderungen sehen sich beim Gaming mit Barrieren konfrontiert, weil sie beispielsweiseSchwierigkeiten haben, einen gewöhnlichen Controller längere Zeit zu halten, gleichzeitig mehrere Tasten oder Trigger präzise zu betätigen oder Daumen und Finger optimal zu positionieren. Der Access-Controller für PS5 ist ein hochgradig anpassbares Controller-Kit für Barrierefreiheit, das Spielern dabei helfen soll, diese Herausforderungen zu meistern, damit sie komfortabler und länger spielen können.

Was sind einige der einzigartigen Merkmale?

Der Access-Controller bietet mit seiner umfangreichen Auswahl an Stickkappen und Tastenkappen eine enorme Anpassungsfähigkeit, sodass Spieler ihr Gaming-Erlebnis frei an ihre individuelle Stärke, ihren Bewegungsbereich und ihre körperlichen Anforderungen anpassen können. Er kann bequem auf flachen Oberflächen wie Rollstuhltischen verwendet werden und ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Ausrichtung.

Bis zu zwei Access-Controller und ein kabelloser DualSense-Controller können zusammen als ein einziger virtueller Controller verwendet werden, wodurch Spieler Geräte kombinieren oder gemeinsam mit anderen spielen können. Auf der PS5-Konsole können die Spieler bis zu 30 Steuerungsprofile erstellen, die Empfindlichkeit der Sticks und die Deadzone-Einstellungen anpassen oder Tasten deaktivieren.

Spieler können zusätzliche Tasten, spezielle Trigger-Schalter und weiteres kompatibles Zubehör über die vier 3,5-mm-Erweiterungsports (Industriestandard) des Controllers verbinden und diese Eingänge auf ihrer PS5-Konsole konfigurieren. Ein Beispiel ist das Logitech G Adaptive Gaming Kit für Access-Controller, das von Logitech G in Zusammenarbeit mit unserem SIE-Team und Barrierefreiheitsexperten entwickelt wurde.

Weitere Infos zum Access-Controller findet ihr hier.

Wie richte ich einen neuen Access-Controller ein?

Wir haben vor kurzem einen Support-Hub bereitgestellt, der detaillierte Anleitungen und Video-Tutorials enthält. Ihr erfahrt hier beispielsweise, wie ihr die Hardware- und Software-Funktionen des Access-Controllers so anpassen könnt, dass ihr euer ideales Setup erhaltet.

Wie kann ich schnell auf meine gespeicherten Steuerungsprofile zugreifen?

Ihr könnt bis zu drei Steuerungsprofile auf eurem Access-Controller speichern und schnell zwischen ihnen wechseln, sodass ihr ganz einfach das am besten geeignete Tastenlayout für das jeweilige Spielgeschehen findet. Bitte beachtet: Wenn ihr euren Access-Controller mit einer anderen PS5-Konsole verbindet, müsst ihr eure bevorzugten Steuerungsprofile neu erstellen.

Erfordert der Access-Controller eine kabelgebundene Verbindung?

Ähnlich wie beim DualSense-Controller muss der Access-Controller zunächst über eine kabelgebundene Verbindung mit der PS5 gekoppelt werden, funktioniert aber ansonsten kabellos. Der Access-Controller verfügt über einen USB-C-Port zum Laden des Controllers.

Ist die Verpackung barrierefrei?

Ja, die Verpackung ist so konzipiert, dass sie mit einer Hand geöffnet werden kann. Im Inneren befinden sich zudem Aussparungen zur praktischen Organisation der verschiedenen Komponenten des Kits auf einer einzigen Ebene, sodass sie einfach zu erkennen und leicht zugänglich sind.

Sind nur bestimmte Titel mit dem Access-Controller kompatibel?

Der Access-Controller funktioniert mit jedem Spiel, das auf der PS5 verfügbar ist. Für Spiele, die gelegentlich DualSense-spezifische Funktionen erfordern, wie z. B. das Wischen auf dem Touchpad, kann der Access-Controller zusammen mit einem DualSense-Controller verwendet werden, um die volle Funktionalität zu erhalten.

Muss Zubehör von Drittanbietern von PlayStation lizenziert werden, um mit dem Access-Controller zu funktionieren?

Der Access-Controller ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von externen Wechslern und Zubehör für Barrierefreiheit von Drittanbietern über die vier im Lieferumfang enthaltenen 3,5-mm-AUX-Ports (Industriestandard) ausgelegt. Wir können zwar keine Kompatibilität mit allen derzeit verfügbaren AUX-basierten Zubehörteilen von Drittanbietern garantieren, aber das Zubehör muss nicht von PlayStation lizenziert werden.

Wann kommt das Logitech G Adaptive Gaming Kit für Access-Controller heraus und wie viel kostet es?

Das Logitech G Adaptive Gaming Kit für Access-Controller wird m Frühjahr 2024 weltweit auf LogitechG.com und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften für $79.99 USD | $109.99 CAD | €79.99 | £69.99 (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich sein.

Gibt es eine Option zum 3D-Drucken von zusätzlichen Tasten- oder Stickkappenvarianten?

Ja. Vor kurzem haben wir hier auf unserer Support-Website die 3D-Druckdaten für Access-Controller-Tasten- und Stickkappen sowie die Spezifikationen für 3,5-mm-AUX-Erweiterungsports veröffentlicht.

Welche Vorteile bieten die 3D-Druckdaten den Spielern?

Wir haben diese Spezifikationen veröffentlicht, um die aktive und lebendige Community von Hobbybastlern und Profis zu unterstützen, die maßgeschneiderte Controller und Anpassungen für Spieler mit Behinderungen entwerfen. Wir möchten dieses Potenzial nutzen, um die Entwicklung spezieller, kompatibler Geräteerweiterungen zu ermöglichen – Tasten- und Stickkappen, die Spieler mit bestimmten Anforderungen an die Barrierefreiheit benötigen könnten.

Warum hat SIE den Access-Controller entwickelt?

Die Mission von SIE besteht darin, die Welt mithilfe von Technologie spielerisch zu vernetzen. Gegenwärtig haben etwa 1,3 Milliarden Menschen eine Form von schwerwiegender Behinderung. Da die Gaming-Branche immer weiter wächst, wird es für uns noch wichtiger, unsere Expertise für die Entwicklung möglichst barrierefreier Produkte einzusetzen. Der Access-Controller beruht auf unserer Vision “Play Has No Limits” und ist Teil unseres Bestrebens, barrierefreie Funktionen und Produkte bereitzustellen. Damit wollen wir Hindernisse für Spieler auf unseren Konsolen und in den Spielen von PlayStation Studios abbauen.

Wie lang dauert es üblicherweise, sich mit dem Access-Controller vertraut zu machen?

Der Access-Controller zeichnet sich durch eine neuartige Formgebung und eine äußerst anpassungsfähige Funktionalität aus. Experten schätzen, dass es normalerweise 7 bis 10 Tage dauert, um sich an einen neuen Controller zu gewöhnen; dies kann jedoch gemäß den individuellen Spieleranforderungen variieren.

Welche Rolle spielten die Barrierefreiheitsexperten und -Berater bei der Entwicklung des Access-Controllers?

Die von uns zu Rate gezogenen Organisationen und Experten für Barrierefreiheit haben uns von Beginn an wertvolles Feedback gegeben. Dies reichte von den körperlichen Behinderungen, die wir beim Design des Controllers berücksichtigen mussten, bis hin zu Praxistests von Prototypen und Beratungen zu Drittanbietergeräten, um deren Kompatibilität zu prüfen. Ohne ihre Unterstützung und ihr Wissen wäre dieses Projekt schlichtweg nicht möglich gewesen.

Welche Erkenntnisse hat die Benutzerforschung gebracht?

Unser Benutzerforschungsteam führte wochenlange Spieletests mit Dutzenden von Spielern innerhalb von SIE und unseren Spielestudios sowie mit Spielern mit Behinderungen durch. Die Forschung umfasste Spieler mit einer Vielzahl von Behinderungen, darunter Zerebralparese, Finger- oder Gliedmaßenlähmung, Handgelenksmüdigkeit, Parkinson-Krankheit, Muskelverspannung und andere Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten.

Der Access-Controller für PS5 wird diesen Mittwoch, den 6. Dezember, weltweit eingeführt, und wir freuen uns darauf, dass Spieler allerorts ihn zur Unterstützung ihrer Spielerfahrung nutzen werden. Details zur Vorbestellung findet ihr auf unserer Website.