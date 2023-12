Teaser Konami bringt Metal Gear Solid 1-3 sowie Metal Gear in einer Packung auf die Konsolen. Das nehmen die Veteranen zum Anlass, um auf die erste 3D-Mission von Solid Snake zurückzublicken.

Der Burggraben ist gefüllt, das Öl siedet, die Waffenkammer blitzt und blinkt. Doch für Gamestar-Chefredakteur Heiko Klinge lassen die Burgherren Heinrich und Jörg nur zu gerne die Zugbrücke herab, denn kaum jemand hat so eine besondere Beziehung zu Stronghold wie er. Die Podcast-Tafelrunde will ergründen, was die Mischung aus Aufbauspiel und Echtzeitstrategie 2001 so spannend machte – und ob die neu erschienene Definitive Edition die Faszination in die Gegenwart transportieren kann. Bevor es jedoch zurück ins tiefste Mittelalter geht, sieht das Hofzeremoniell vergnügliche (retro-)moderne Neuigkeiten und Spielerlebnisse vor.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 347 (49-2023) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Heiko Klinge hat eine Laufzeit von 1:42:34 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:45:14 Das neue (alte) Spiel: Stronghold Definitive Edition

0:45:32 Wir begrüßen Gastveteran Heiko Klinge von GameStar, für den die Entdeckung von Stronghold ein besonderer Moment in seiner Laufbahn war.

1:01:11 Stronghold kombiniert detailverliebten Aufbauspaß, bei dem wuselige Untertanen Güter über den Burghof tragen, mit Echtzeitstrategie-Schlachten, in denen es der selbst erbauten Burg an die Substanz geht.

1:10:01 Die 2D-Sprites wurden damals belächelt, haben aber dem Zahn der Zeit gut getrotzt. Alte Schwächen der RTS-Komponente zeigen sich eher, wenn die Soldaten nicht die Wälle halten, sondern selbst in die Offensive gehen.

1:16:35 Stronghold Definitive Edition bietet zeitgemäße Grafikauflösungen, modernisierte Bedienung und eine neue Kampagne zum kleinen Preis.

1:28:27 Historischer und aktueller Pressespiegel plus Veteranenfazit.