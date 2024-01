Weihnachtsaktion 2023 (beendet)

Vielen Dank!

Teaser Auch 2023 hoffen wir auf spendable User, die uns zum Jahresende monetär noch mal extra "Danke" sagen wollen. Helft uns, auf eine schwarze Null zu kommen – und freut euch auf unsere Dankeschöns!

Update 4.1.2024:Die Weihnachtsaktion 2023 ist beendet – und war, trotz etwas geringerer Teilnehmerzahl als im Vorjahr, unserebrutto wurden von euch an unseren virtuellen Baum gehängt, wovon etwa 21.400 Euro als Netto-Umsatz bei uns ankommen sollten. Die Weihnachtsaktion 2023 ist damit das dritterfolgreichste Crowdfunding in der Geschichte von GamersGlobal, nur geschlagen von den Japan-Dokus 2018 (33.670 Euro inkl. Latebird) und Japan-Doku 2022 (53.005 Euro inkl. Latebird).Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt unser herzlicher Dank – ihr habt, um es mal mit einer Nischenspiel-Allegorie zu versuchen, aus einem GG-"Battle Brother" mit abgeschlagener Nase, fehlendem Ohr und knapp überstandener Kampfmoral-Probe einen wesentlich weniger verbeulten (sagen wir: blaues Auge) gemacht, der nun grimmig blickend, aber zuversichtlich zur Kampagne "2024" aufbricht...Die Topsender nebst Jokern werden wir nächste Woche ermitteln – ein Joker wird außerdem erstmals unter allen Spendern verlost.



Ursprüngliche Aktions-News:



2023 war spieletechnisch eines der besten der letzten Jahre – und gleichzeitig das schwerste in der Geschichte von GamersGlobal. Vor allem die Einstellung der Retro Gamer durch Heise ist dabei zu nennen, da uns damit seit November regelmäßige Einnahmen fehlen. Die erfolgte Übernahme der verlegerischen Verantwortung durch uns hat bislang viele Arbeitsstunden und auch Kosten im vierstelligen Bereich verursacht, aber noch keine Einnahmen.



Zweitens waren Hagen und ich seit dem Frühjahr nur noch zu zweit in der internen Redaktion, was wir mit deutlich mehr Autoren-Aufträgen sowie durch Mehrarbeit aufgefangen haben. Auch die historisch höchste Zahl an Spiele-Checks, User-Artikeln und Community-Beiträgen hat uns erlaubt, euch täglich neue Inhalte zu kredenzen. Die hohe interne Arbeitsleistung hat jedoch Pläne auf Eis gelegt, von denen wir uns mehr Einnahmen erhofft hatten, etwa die YouTube-Monetarisierung.



Drittens war die Japandoku aus mehreren unerwarteten Gründen – die den Crowdfundern bekannt sind – schwieriger als geplant, was ihren Abschluss von Mai auf November verzögert hat. Trotz Zusatzkosten und verzögerter Weitervermarktung war die Japandoku auch 2023 ein wichtiger Umsatzbringer für uns.



Viertens haben wir Anfang Dezember 2023 den niedrigsten Abonnenten-Stand seit 2015 erreicht. Ganz sicher spielt auch unsere Preiserhöhung aus dem Sommer in diesen betrüblichen Umstand hinein. Wir wollen diese Entwicklung hier ausdrücklich nicht diskutieren, zumal wir uns selbst noch nicht sortiert haben dazu. Aber ihr solltet wissen, weswegen wir Ende 2023 mehr Unterstützung denn je brauchen.



Weit über unserer Preisklasse geboxt

Trotz dieser ungewöhnlichen Ballung an Herausforderungen haben wir, zusammen mit unseren Autoren und Mitmach-Usern, in den letzten zwölf Monaten einen steten Fluß an hochwertigem Content auf die Website gebracht – darunter mehrere besonders aufwändige (Video-) Tests, wie zu Hogwarts Legacy, Jagged Alliance 3, Baldur's Gate 3 oder Starfield. Diese haben auch die erhoffte Aufmerksamkeit auf YT gebracht, nicht aber die erhofften zusätzlichen User oder Einnahmen. Unsere Content-Flut haben wir für Oktober 2023 exemplarisch aufgeschlüsselt.



Wir haben somit 2023, das dürfen wir mit einem gewissen Stolz sagen, weit oberhalb unserer Preisklasse geboxt. Mit diesem Einsatz konnten wir unser Bestreben, euch umfassend, unabhängig und kompetent über Spiele zu informieren, verwirklichen. Unsere Hoffnung ist nun, dass ihr diesen Einsatz am Jahresende noch einmal besonders honoriert. Obwohl etliche von euch sowieso schon zu unseren regelmäßigen Unterstützern gehören!



Spendenziele & Gegenleistungen

Die Redaktion ist aktuell gut mit Hardware und Software-Tools ausgestattet und plant 2024 keine nennenswerten Neuanschaffungen. Die im Vergleich zum letzten Jahr geringere Wunsch-Zielsumme erklärt sich daraus, dass wir nur noch zu zweit in der Redaktion sind, was trotz der höheren Autoren-Ausgaben die laufenden Kosten senkt.



Die Rückkehr zum Dreierteam wird vom Erfolg von Retro Gamer abhängen. Deshalb sollten auch diejenigen unter euch, denen Retro-Spiele nicht wichtig sind, uns diesen Erfolg wünschen – denn wie alles, was wir machen, profitiert am Ende GamersGlobal davon.



Wir haben uns wieder viele schöne Dankeschön-Inhalte überlegt, von denen wir ziemlich sicher sind, dass ihr sie schätzen werdet. Viele davon werden frei für alle sein, andere bleiben den noblen Spendern vorenthalten – bereits ab 5 Euro gehört ihr dazu! Nur die Freunde unseres engelsgleichen Gesangs müssen tapfer sein: Wir gönnen euch dieses Jahr eine Weihnachtslied-Pause! Den Erfüllungsgrad der 2022er Weihnachtsaktion verrät die aktualisierte News. Im folgenden schlüsseln wir euch die neuen Weihnachtskugeln (Spendenziele) auf:



GG-WEIHNACHTSAKTION 2023 Am Baum hängen 27425 € [25.000 €]: Nemesis-Special: Die Spender beschließen in einem zweistufigen Prozess (erst freie Nennung von Titeln, dann Abstimmung) den Nemesis-Titel, den Jörg live auf Twitch spielen "darf". Ja, inklusive Demon Souls oder Metroid Dread oder Pong was immer euch sonst einfallen mag! Die Dauer der Netto-Spielzeit beträgt 1 Stunde, dazu kommt pro vollen 500 Euro über dem Ziel eine weitere Viertelstunde. [23.000 €]: Redaktion hautnah: Ein Spezial-Podcast, bei dem bis zu drei Spender die Redakteure interviewen (für Spender). [21.000 €]: Retro-Reigen #4 – Ein Lieblings-Oldie geht noch! (für Spender). [20.000 €]: Kochvideos: Sowohl Hagen als auch Jörg kredenzen Selbstgekochtes. [18.000 €]: Kritikerkonferenz #3 – Ein weiteres Spiele-Highlight, das wir zu zweit oder dritt mit Tiefgang diskutieren. (für alle) [16.000 €]: Retro-Reigen #3 – Wir stellen einen dritten persönlichen Retro-Schatz im Video vor. (für Spender) [15.000 €]: Twitch-Event Spielejahr 2024 (verm. Ende Januar) – der große Ausblick (für alle) [13.000 €]: Retro-Reigen #2 – Ein persönlicher Klassiker, frisch und motiviert gespielt. (für Spender). [12.000 €]: Kritikerkonferenz #2 – siehe oben, zu einem weiteren Top-Spiel. (für alle) [10.000 €]: Nemesis-Video #2 – Jörg muss das Bayerische-Mundart-Spiel A Bavarian Tale spielen – und ggf. nachsprechen sowie live ins Deutsche übersetzen. (für Spender) [8.000 €]: Retro-Reigen #1 – Wir setzen unsere beliebten Retro-Liebling-Videos 2024 fort. [7.000 €]: Kritikerkonferenz #1 – nach dem Vorbild von Hogwart's Legacy, Starfield oder Alan Wake 2 im letzten Jahr (also im Idealfall zu dritt, wenn nötig zu zweit). [5.000 €]: Weihnachts-Twitch-Event: Plätzchen-Futtern & Plaudern mit der Redaktion. (für alle) [3.500 €]: Nemesis-Video #1– Hagen wird dazu verdonnert, Beton Brutal zu spielen. (für alle) [2.000 €]: Zinngießen mit der Redaktion (Dezember) – Hagen und Jörg beschwören zusammen die Zukunft und versuchen, ein Hanuta zu ergießen. (für alle) Bis zur nächsten Kugel: 0 €

✔2.000€: Zinngießen mit der Redaktion (Dezember) – Hagen und Jörg beschwören zusammen die Zukunft und versuchen, ein Hanuta zu ergießen. (für alle) ✔3.500€: Nemesis-Video #1– Hagen wird dazu verdonnert, Beton Brutal zu spielen. (für alle) ✔5.000€: Weihnachts-Twitch-Event – Plätzchen-Futtern & Plaudern mit der Redaktion. (für alle) ✔7.000€: Kritikerkonferenz #1 – nach dem Vorbild von Hogwart's Legacy, Starfield oder Alan Wake 2 im letzten Jahr (also im Idealfall zu dritt, wenn nötig zu zweit). ✔8.000€: Retro-Reigen #1 – Wir setzen unsere beliebten Retro-Liebling-Videos 2024 fort. ✔10.000€: Nemesis-Video #2 – Jörg muss das Bayerische-Mundart-Spiel A Bavarian Tale spielen – und ggf. nachsprechen sowie live ins Deutsche übersetzen. (für Spender) ✔12.000€: Kritikerkonferenz #2 – siehe oben, zu einem weiteren Top-Spiel. (für alle) ✔13.000€: Retro-Reigen #2 – Ein persönlicher Klassiker, frisch und motiviert gespielt. (für Spender). ✔15.000€: Twitch-Event Spielejahr 2024 (verm. Ende Januar) – der große Ausblick (für alle) ✔16.000€: Retro-Reigen #3 – Wir stellen einen dritten persönlichen Retro-Schatz im Video vor. (für Spender) ✔18.000€: Kritikerkonferenz #3 – Ein weiteres Spiele-Highlight, das wir zu zweit oder dritt mit Tiefgang diskutieren. (für alle) ✔20.000€: Kochvideos: Sowohl Hagen als auch Jörg kredenzen liebevoll Schmackhaftes, zum Nachkochen (Spender-exklusiv). ✔21.000€: Retro-Reigen #4 – Ein Lieblings-Oldie geht noch! (für Spender). ✔23.000€: Redaktion hautnah: Ein Spezial-Podcast, bei dem bis zu drei Spender die Redakteure interviewen (für Spender). ✔25.000€: Nemesis-Special: Die Spender beschließen in einem zweistufigen Prozess (erst freie Nennung von Titeln, dann Abstimmung) den Nemesis-Titel, den Jörg live auf Twitch spielen "darf". Ja, auch Demon Souls oder Metroid Dread oder Pong oder was immer euch einfallen mag! Die Dauer der Netto-Spielzeit beträgt 1 Stunde, dazu kommt pro vollen 500 Euro über dem Ziel eine weitere Viertelstunde.

Medaillen und 11 Joker

Ein Tag in der GG-Redaktion (Anreise/Hotel auf eigene Kosten) – wir stimmen uns mit dem User ab, was Timing und Co. betrifft.

(Anreise/Hotel auf eigene Kosten) – wir stimmen uns mit dem User ab, was Timing und Co. betrifft. Wunsch-Spieletest (2x) – Die beiden Joker-Gewinner geben uns je einen Spieltest vor, den wir sonst nicht bringen würden.

– Die beiden Joker-Gewinner geben uns je einen Spieltest vor, den wir sonst nicht bringen würden. MomoCa-Teilnahme (2x) – selbsterklärend

– selbsterklärend Wunsch-SdK – Themenvorgabe und auf Wunsch auch Verfassen der Cutter-Comments

– Themenvorgabe und auf Wunsch auch Verfassen der Cutter-Comments WoSchCa-Teilnahme (2x) – nach Absprache.

– nach Absprache. Viertelstunde-Bestimmung – selbsterklärend.

– selbsterklärend. Redaktionskonferenz-Teilnahme (2x) – online via Skype.

Es gibt auch wieder schöne Medaillen für euch (verbunden mit Bonus-GGG) sowie die Top-Spender-Gruppen-Auszeichnung in drei Stufen (Top 50, Top 100, Top 200). Wie in den Vorjahren werden die zehn Topspender unter mehreren Jokern wählen können, angefangen mit dem Nummer-1-Spender.

Die Weihnachtsaktion 2023 läuft bis zum 31.12.2023 23:59 Uhr (Überweisungen werden noch bis 4.1.2024 berücksichtigt). Mit den folgenden Bezahlmedaillen könnt ihr mitmachen, gerne auch mehrmals pro Medaille. Beachtet bitte, dass ihr zwar unregistriert spenden könnt, wir euch aber nur dann Medaillen zuteilen können, wenn ihr beim Spenden eingeloggt seid.



Und auch in diesem Jahr der Hinweis: Wir sind natürlich keine gemeinnützige Organisation im Sinne des Gesetzgebers, sondern eine kleine, unabhängige Redaktion, die gerade so über die Runden kommt. Wer Bedürftigen spenden möchte, findet dazu unter anderem beim DZI Hinweise.



Hier kannst du direkt mitmachen:

Du bist nicht eingeloggt. Du kannst trotzdem spenden, erhältst allerdings keine Medaille.

Vielen Dank!