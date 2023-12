Baldur's Gate 3: Patch 5 setzt Epilog und andere Fan-Wünsche um

Party-Inventar, Honour-Mode und mehr

Vielleicht habt ihr es gar nicht mitbekommen, aber auch bei all der starken Konkurrenz in diesem Jahr kam Baldur's Gate 3 (im Test) doch ganz gut an. Spaß beiseite: Überraschend schaffte das RPG deutlich den Sprung aus seiner Nische heraus zum Phänomen. Doch auch inmitten des Lobs auf die Charaktere, die vielen Geheimnisse und die Reaktionen auf die eigenen Handlungen in der Spielwelt fand sich häufig ein größerer Kritikpunkt in der Community, abseits vom technischen Zustand des dritten Aktes in der Zeit nach dem Launch: Das Ende war sehr abrupt und ließ einen Epilog vermissen, der vom weiteren Schicksal der Begleiter und der Welt berichtete, wie ihn viele im Genre inzwischen gewohnt sind.

Einen solchen Ausklang in spielbarer Form liefert nun Patch 5 nach. Im Epilog versammelt sich eure Truppe erneut für eine Party von Withers, die einige Zeit nach dem Ende der Handlung stattfindet (in der Zwischenzeit habt ihr eventuell euer Herzblatt geheiratet). Die Musik auf der Feier trägt ein Barde bei, der gewiss nicht zufällig dem Komponisten des Spiels, Borislav Slavov, ähnlich sieht.

Außerdem wird das Inventarmanagement – endlich! – nochmal komfortabler, weil ihr nun auch das Inventar nicht aktiver Partymitglieder im Lager verwalten könnt. Daneben könnt ihr den Schwierigkeitsgrad mit dem Custom Mode nun in vielen Bereichen nun frei selbst gestalten und euch mit dem Honour Mode einer besonders schweren Herausforderung mit nur einem Spielstand stellen – sterbt ihr bei einem Honour-Run, seht ihr eine Auswertung und könnt das Spiel auf einem der anderen Schwierigkeitsgrade fortsetzen. Wer tatsächlich darin das Ende erreicht, kriegt dagegen einen goldenen 20-seitigen Würfel für die zahlreichen Proben im Spiel. Dazu verliert Widersacherin Orin nun ihre Rüstung, wenn sie besiegt wird und die Performance in Akt 3 soll nochmal verbessert worden sein. Dazu kommt eine lange Liste weiterer Patchnotes, die zu lesen sich wie bisher dennoch lohnen kann, da zahlreiche Insider-Witze und Spitzfindigkeiten eingewoben sind.