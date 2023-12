Furiosa: Mad Max-Spin-off mit erstem Filmtrailer

PC XOne PS4 Linux

Die in den achtziger Jahren verorteten Mad Max-Filme mit Mel Gibson in der Hauptrolle sind mittlerweile zu Kultfilmen avanciert und spielen in einer dystopischen Endzeitwelt, in der der Titelheld Max Rockatansky versucht zu überleben.

Im Jahr 2015 folgte mit Mad Max – Fury Road eine actionlastige Fortsetzung, in der Tom Hardy die Rolle des Max übernahm und Charlize Theron die Rolle der Kriegerin Furiosa spielte.

Am 23. Mai 2024 wird mit Furiosa – A Mad Max Saga ein Spin-off in die Kinos kommen, in der Anya Taylor-Joy eine jüngere Version von Furiosa verkörpern wird und damit die Vorgeschichte von Mad Max – Fury Road erzählt. Wie bei den vorherigen Filmen wird George Miller wieder als Regisseur und Drehbuchautor für den Streifen verantwortlich sein.

Zu Furiosa – A Mad Max Saga ist jetzt ein erster Trailer erschienen, den ihr euch in der deutschsprachigen Version nach dieser News anschauen könnt. Die englischsprachige Variante könnt ihr über die Quellenverweise aufrufen.