PM: Neue Spiele im Dezember: Diese PlayStation-Highlights stehen an! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Jahr neigt sich zwar langsam dem Ende zu, doch Schluss mit neuen Spielen ist noch lange nicht. Auch im Dezember haben Entwicklerstudios aus aller Welt nämlich wieder einige Highlights für PlayStation 5 und PlayStation 4 geplant. Welche Titel unter anderem in der Weihnachtszeit erscheinen werden, verraten wir euch in unserer aktuellen Monatsvorschau!

Mit dem Release von SteamWorld Build kehrt die berühmte SteamWorld-Reihe direkt zum Monatsbeginn zurück. Erneut steht dabei eine ganz bestimmte Sache im Mittelpunkt: Graben! Der Planet ist am Sterben und die einzige Überlebenschance, die noch bleibt, ist der Weg nach unten – in eine verlassene Mine unter der Stadt. Damit die drohende Katastrophe auf der Erdoberfläche keine Gefahr für eure Bewohner darstellt, müsst ihr eine neue Heimat im Untergrund errichten.

Während ihr auf der Suche nach Ressourcen für eure SteamWorld-Stadt seid, verfolgt ihr allerdings noch ein anderes Ziel. Es kursieren Gerüchte um eine Raumfahrttechnologie, die vor langer Zeit im Umfeld der Mine verschollen ist. Sie könnte der Schlüssel sein, wie ihr eines Tages mit euren Leuten vom Planeten fliehen könnt. Fünf unterschiedliche Karten und vier Schwierigkeitsgrade sorgen für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis in SteamWorld Build!

SteamWorld Build

29,99 Euro

Ihr wollt eine weitere Geschichte aus der weltbekannten „Der Herr der Ringe“-Welt von Autor J. R. R. Tolkien erleben? Dann solltet ihr mal einen Blick auf The Lord of the Rings: Return to Moria werfen. Dahinter verbirgt sich ein neues Survival-Craft-Abenteuer, in dem eine kleine Gruppe von Zwergen die Hauptrolle übernehmen wird. Eure Mission? Die Rückeroberung der einstigen Heimat Moira unter dem Nebelgebirge.

Erkundet Minen, sucht nach Ressourcen und stellt verschiedene Gegenstände her, die euch im Kampf gegen die zahlreichen Gefahren einen Vorteil verschaffen werden. Die Spielwelt wird dabei übrigens prozedural generiert und bietet deshalb immer neue Herausforderungen im Einzelspieler oder Multiplayer-Koop mit Freunden. Und noch eine Info für alle Hardcore-Fans. The Lord of the Rings: Return to Moria ist im Vierten Zeitalter von Mittelerde angesiedelt.

The Lord of the Rings: Return to Moria

Ein Knaller zum Jahresabschluss erwartet auch alle Besitzer von PlayStation VR2. So steht mit Arizona Sunshine 2 ein weiteres Kapitel der blutigen Zombie-Action an! Wie schon im Vorgänger von 2016 müssen Spieler gegen Horden von Untoten kämpfen, die in der postapokalyptischen Welt für Chaos sorgen. Auch im PlayStation Blog haben wir zuletzt einen kleinen Einblick in das kommende VR-Abenteuer gewährt.

Ihr wollt wissen, wie ihr die Zombies aus dem Weg räumt? Natürlich mit einer großen Auswahl an Waffen – darunter Schrotflinten, Macheten oder auch Flammenwerfer! Die Entwickler haben hier nicht nur bekannte Waffen aus Teil 1 zurückgebracht, sondern auch einige neue Dinge hinzugefügt, die euch bei der Zombiebekämpfung in Arizona Sunshine 2 sicherlich helfen werden.

Arizona Sunshine® 2

49,99 Euro

Wenn wir es schon von langlebigen Reihen haben. Im Dezember erwartet uns außerdem das nächste Spiel der Sci-Fi-Reihe Warhammer! Entwickler Owlcat Games wird mit Warhammer 40,000: Rogue Trader ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel veröffentlichen, bei dem ihr als Freihändler und Nachkomme einer Dynastie von Freibeutern die Systeme der Koronus-Ausdehnung besuchen werdet.

Was euch dort genau erwartet, ist allerdings nicht ganz klar. Die Koronus-Ausdehnung ist nahezu unerforscht und dürfte deshalb auch voller unbekannter Gefahren stecken. Bereitet euch also lieber auf das Unbekannte vor. Zum Glück müsst ihr diese Reise aber nicht alleine bestreiten. An eurer Seite befindet sich eine immer wachsende Crew, die in vielen Bereichen Unterstützung leisten wird.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Wer Lust auf ein neues Kampfspiel für PlayStation 5 oder PlayStation 4 hat, für den könnte Granblue Fantasy Versus: Rising etwas sein. Selbst wenn ihr noch Neuling der GBVS-Serie von Arc System Works seid, greift euch der Titel künftig unter die Arme. Zum Beispiel gibt es nun eine vereinfachte Steuerung, mit der Fähigkeiten mit nur einem Knopfdruck ausgeführt werden können. Auf alle Veteranen warten hingegen viele frische Gameplay-Mechaniken, die es zu meistern gilt.

Zudem ist die Anzahl der Kämpfer in Granblue Fantasy Versus: Rising nochmal angestiegen. Neben dem kompletten Roster aus dem Vorgänger, feiern im Spiel einige weitere Charaktere ihr Debüt. Anila, Nier, Grimnir und Siegfried sind mitunter schon bestätigt. Wer sich eine kleine Verschnaufpause von den intensiven Kämpfen nehmen möchte, kann sich bald auch im neuen Partymodus austoben. Eine bunte Wahl an Minispielen steht hier zur Verfügung, die ihr übrigens auch online zocken könnt. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten außerdem 72 Stunden früheren Zugriff auf die Vollversion.

Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition

49,99 Euro

Wenige Tage vor Weihnachten erscheint mit Trinity Fusion dann noch ein Action-Roguelite-Plattformer in 2,5D-Grafik. Der Spieler übernimmt die Rolle von Maya – eine Frau, die die besondere Fähigkeit hat, sich mit ihren Alter Egos in unterschiedlichen Parallelwelten zu verbinden. Und eure Reise durch das Multiversum ist enorm wichtig, denn die Welten eurer alternativen Varianten zerfallen… und nur ihr könnt sie retten!

Ganz so einfach wird diese Mission jedoch nicht. Überall lauern Gefahren, die ihr bekämpfen müsst. Für spielerische Abwechslung ist dabei gesorgt. Jede Variante von Maya bringt nämlich ihre ganz eigenen Fähigkeiten mit sich. Was genau in der Welt von Trinity Fusion vor sich geht, werdet ihr mit jedem neuen Durchgang im Roguelite-Abenteuer erfahren. Noch mehr Details haben wir im PlayStation Blog für euch. Mitglieder von PlayStation Plus sparen bei der Vorbestellung aktuell noch 10 Prozent!

Trinity Fusion

19,99 Euro

Im Dezember werden natürlich noch einige weitere Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Wenn ihr einen Überblick haben möchtet, dann schaut einfach mal im PlayStation Store vorbei. Gibt es schon ein Spiel, das ihr euch definitiv holen werdet? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!