PM: Born of Bread, ein hausgemachtes rundenbasiertes RPG, erscheint am 5. Dezember für PS5 (Sony Playstation Blog)

Freunde! Willkommen bei Born of Bread, einem hausgemachten rundenbasierten Rollenspiel voller toller Charaktere, fesselnder Geschichten und neuartiger, interaktiver Kämpfe. Wesen aus einer anderen Zeit stürzen das ganze Land ins Chaos. Der Unfug, den sie anrichten, ist eine Bedrohung für alle. Stulle, der unwahrscheinlichste aller Helden, ist ein aus Brot geborener Golem voller kindlicher Neugier, der sich gemeinsam mit seinen neuen Freunden in einem jahrtausendealten Drama wiederfindet. Das Abenteuer ruft!

Born of Bread fokussiert sich auf den teigigen Protagonisten Stulle, einen Helden aus Mehl mit zahlreichen Fähigkeiten, die ihm im Kampf gegen diese Störenfriede helfen können. Stulle hieß ursprünglich Chap und sollte eigentlich eine lebende Pappfigur werden! Sein Äußeres wurde mehreren Änderungen unterzogen, aber ich wollte, dass sein Aussehen einfach gehalten wird und wiedererkennbar ist.

Brot allein ist schon echt lecker, aber für ein Sandwich braucht es noch ein paar mehr Zutaten. Deshalb benötigt auch Stulle seine Begleiter. Es liegt an euch, eine Gruppe aus Verbündeten zusammenzustellen, die Stulle dabei helfen, die widerspenstigen Eindringlinge aufzuhalten.

Zu seinen Freunden zählen Lint, ein neurotischer Waschbär und aufstrebender Schriftsteller mit einem Hang zum Graben, der mit seinem Schwanz und seinen Manuskripten angreifen kann. Lint war der erste Begleiter, den ich entworfen habe! Wir wollten einen Waldbewohner als Begleiter haben, und ich habe mir zunächst etwas Monsterhaftes vorgestellt. Am Ende hat uns die Idee eines Waschbären als Figur gefallen.

Yagi ist eine Ziege, die in der Kampfkunst bewandert ist und durch Meditation flüchtige Plattformen erschaffen und flammende Angriffe landen kann. Yagi wurde als letzter Begleiter entworfen und über ihn mussten wir am wenigsten nachdenken! Wir wollten einen Ziegen-Krieger nach dem Stil eines Shōnen entwerfen und nach ein paar Kritzeleien war Yagi geboren.

Chloe ist eine junge aufstrebende Detektivin, die mit ihrer Laterne Hindernisse verbrennen und mit ihren Deduktionskünsten negative Statuseffekte erzeugen kann.Das Charakterdesign für Chloe gehörte zu den schwierigsten. Zuerst war sie eine Maus, dann eine Katze, dann ein Schneemensch. Als mir dann die Idee kam, sie zu einem humanoiden Schneemenschen zu machen, waren ihre Haare die nächste Herausforderung.

Die Fähigkeiten von Stulles Begleitern sind der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen die Eindringlinge, denn jeder ergänzt das Erfolgsrezept durch seine persönliche Zutat. Ihr müsst ihre Talente einsetzen, um mit der Welt zu interagieren, in der Geschichte voranzuschreiten und Hindernisse zu überwinden. Außerdem werden sie Stulle im interaktiven, rundenbasierten Kampfsystem zur Seite stehen und seine Aussicht auf den Sieg gegen eine Überzahl an Gegnern verbessern. Ihr könnt die Zugreihenfolge während des Kampfes bestimmen, einzigartige Taktiken nutzen und die Kraft eurer Angriffe maximieren, indem ihr in zahlreichen Minispielen eure Reaktionsgeschwindigkeit unter Beweis stellt. Bei grundlegenden Angriffen, etwa mit einer Suppenkelle oder einem Schwanz, müsst ihr eine Taste in dem Moment drücken, in dem die Nadel sich im grünen Bereich der Leiste befindet, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Noch mächtigere Angriffe, zum Beispiel mit der Druiden-Sichel, gelingen euch, indem ihr die Leiste mithilfe des Joysticks so schnell wie möglich auffüllt. Solche Angriffe kosten euch Willenspunkte, also setzt sie weise ein. In seltenen Notfällen könnt ihr auch Spezialangriffe ausführen, indem ihr seltene Entschlossenheitspunkte nutzt. Stulles Spezialangriff „Rösten“ bewahrt ihn beispielsweise von jedwedem Schaden. Haltet dafür einfach X gedrückt, um euch zu erhitzen– aber übertreibt es nicht! Denn wer mag schon verbranntes Brot?

Eine gute Verteidigung ist genauso wichtig wie ein guter Angriff. Ihr könnt gegnerischen Schaden abschwächen, indem ihr X in dem Moment drückt, in dem der Gegner euch berührt. Schnelle Reflexe sind auch vor Beginn eines Kampfgeschehens wichtig. Wenn ihr einem Gegner schon während der Erkundungsphase eine verpasst, werdet ihr im eigentlichen Kampf als Erstes am Zug sein. Besonders eifrige Spieler sollten auch auf die verschiedenen Typen in ihrer Gruppe achten, denn jeder Gegner hat seine eigenen Stärken und Schwächen.

Jeder Koch, der etwas auf sich hält, wird euch sagen, dass das Auge immer mit isst– Born of Bread wird diesem Anspruch mit einem sauberen Cartoon-Stil gerecht, der durch farbenfrohe Grafiken und wunderschöne Kulissen ergänzt wird. Dieser Side-Scroller schmiert uns mit seiner 2,5D-Ästhetik eine erstaunliche Tiefe und Vertikalität aufs Brot– so können Stulle und seine Freunde Gebiete erkunden, die viel größer sind, als es den Anschein hat.

Die Welt steckt voller nützlicher Gegenstände, darunter Äpfel, Schokokuchen und Croissants, mit denen ihr zwischen euren Auseinandersetzungen Treffer-, Willens- und Entschlossenheitspunkte wiederherstellen könnt (denkt besser nicht zu sehr darüber nach, dass Stulle gerne Gebäck isst).

Ihr werdet nicht mehr lange auf die Abenteuer von Stulle und seinen Freunden warten müssen, denn Born of Bread erscheint ofenfrisch am 5.Dezember für PS5. Guten Appetit!