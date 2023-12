Flashpoint Campaigns - Southern Storm: Thanksgiving Update

PC

Diese Woche ist das Thanksgiving Update für das WeGo Wargame Flashpoint Campaigns - Southern Storm von On Target Simulations erschienen, das im Kalten Krieg des Jahres 1989 angesiedelt ist. Es bringt vier neue Szenarien. In jeweils zwei davon spielt ihr mit den Kanadiern beziehungsweise Franzosen. Insbesondere der SOP (Standard Operating Procedure) soll verbessert worden sein und euch mehr Optionen bieten. Ihr könnt nun jeder Einheit, zum Beispiel IFV oder Panzer, eine SOP verpassen und so auch selbsterstellte SOP schneller an einen großen Trupp, zum Beispiel eine NATO Brigade, vergeben. Außerdem könnt ihr SOP schnell ändern. Gerade für den Einstieg ist es sicher hilfreich, dass ihr auch Zugriff auf eine Reihe vorgefertigter SOP für spezifische Rollen habt, beispielsweise Hinterhalte. Außerdem gibt es diverse neue Schuss-Animationen. Natürlich soll es auch zahlreiche, teils auch größere, Bugfixes geben, zum Beispiel bei der Wegfindung. Schaut für alle Änderungen am besten in das offizielle PDF.