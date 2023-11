Rosewater: Neuer Trailer des Western-Adventures vorgestellt

PC Linux MacOS

Wer sich auch nur ein klein wenig für Indie-Adventures interessiert, sollte bereits von Rosewater, dem aktuellen Projekt von Grundislav Games, gehört haben. Entwickler Francisco Gonzalez arbeitet seit einigen Jahren an seinem bisher ambitioniertesten Spiel und hat in dieser Zeit hier und da immer mal wieder neue Screenshots oder News zu seinem Spiel veröffentlicht. Nun ist ein neuer Trailer erschienen, der in seiner knapp zweiminütigen Laufzeit einige Spielszenen des kommenden Western-Adventures zeigt und nebenbei die Hauptcharaktere vorstellt.

Rosewater spielt im selben Universum wie Lamplight City (zum User-Artikel), dem vorherigen Titel aus dem Hause Grundislav Games. Die Geschichte findet im 19. Jahrhundert statt. Ihr schlüpft in Rolle der ehemaligen Boxerin Harley Leger, die ihre Vergangenheit hinter sich lassen und zukünftig als Journalistin arbeiten will. Die Hoffnung auf ein ruhigeres Leben müsst ihr aber schnell wieder begraben, da ihr alsbald in eine Schatzsuche hineingezogen werdet...

Das Abenteuer wird von Application Systems Heidelberg veröffentlicht, die bereits einige Erfahrung mit Indie-Adventures gesammelt haben. Es wird vollständig auf englisch vertont erscheinen und deutsche Bildschirmtexte und Untertitel bieten. Der Trailer verrät noch kein genaues Erscheinungsdatum, aber im Laufe von 2024 soll es soweit sein.