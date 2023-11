PM: Toy Trains  – ein neues VR-Spiel von den Köpfen hinter SUPERHOT VR (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Something Random, ein neues Studio, das von den Machern von SUPERHOT VR gegründet wurde, veröffentlicht sein neues Spiel Toy Trains am 16. Januar 2024. Worum handelt es sich genau, wie ist es entstanden und aus welchem Grund kann ein Wechsel des Genres zu besseren Spielen führen? Steigt ein und erfahrt die Antworten auf all diese Fragen!

Was ist Toy Trains? In dem heiteren Spiel baut ihr Gleise in einer zum Leben erweckten Miniatureisenbahn-Welt. „Grundsätzlich geht es bei dem Spiel darum, Verbindungen zu knüpfen“, sagt Marcin Jóźwik, der Leiter des Projekts. „Was das Gameplay angeht, verbinden wir kleine Häuser mit Baustellen, um Treffpunkte für die Bewohner dieser Welt – die Railies – zu schaffen. In der Story geht es um das Bedürfnis, Beziehungen zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten, auch wenn es schwerfällt. Dieses Thema geht auch über das Spiel selbst hinaus. Denn unser Ziel war es, etwas zu erschaffen, das verschiedene Generationen miteinander verbinden kann. Es ist das perfekte Spiel für Kinder, Großeltern und alle dazwischen.“

Ein Spiel wie Toy Trains hätte man von den Entwicklern von SUPERHOT VR wohl eher nicht erwartet. Tatsächlich könnten die beiden Spiele unterschiedlicher kaum sein! Das erste Spiel konzentriert sich sehr auf die „dunkle“ Seite von Spielen – hauptsächlich darauf, wie junge Menschen von ihnen beeinflusst und vereinnahmt werden können. Das zweite Spiel zeigt, wie beruhigend und entspannend sie sind, und wie sie dabei helfen können, mit harten Zeiten fertigzuwerden. SUPERHOT VR war als Shooter eher für richtige Hardcore-Gamer gedacht, während Toy Trains für Spieler jeden Alters entwickelt wurde. Außerdem war SUPERHOT VR überwiegend in Rot und Weiß gehalten, während Toy Trains farbenfroh und cartoonhaft ist. Also– gibt es irgendetwas, das die beiden Spiele miteinander verbindet?

„Die Designprinzipien beider Spiele sind im Grunde die gleichen“, erklärt Cezary, seinerseits Writer/Designer des Teams. „Wir haben uns immer darauf konzentriert, ein leicht verständliches, flüssiges Gameplay ohne unnötigen Schnickschnack zu bieten. Wenn der Spieler nicht innerhalb der ersten 15 Sekunden des Spiels Spaß hat, haben wir unsere Aufgabe nicht erfüllt.“ Was die Spiele noch miteinander verbindet, ist, dass beide die Zeit anhalten– aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Mit dem ersten auf dem Tisch platzierten Gleis werdet ihr in das Gameplay und die Spielwelt hineingezogen. Höchstwahrscheinlich werdet ihr so tief in das Spiel eintauchen, dass ihr staunt, wie viele Stunden bereits vergangen sind, wenn ihr die Brille wieder abnehmt. Die einfache Bedienung, der Komfort und das Fehlen von Ablenkungen ziehen euch regelrecht in Troy Trains hinein und lassen euch nicht mehr los. Atmosphärische Musik, das Rattern kleiner Züge und die Geräusche der Natur sorgen für ein sehr beruhigendes Erlebnis. Es gibt keine Eile, keine Zeitvorgaben, keine Punkte– nur euch und die Miniaturwelt, die ihr erschaffen habt.

„Wir wollten nicht, dass das Spiel den Spieler zu irgendetwas zwingt“, fügt Marcin hinzu. „Jede Herausforderung, mit der ihr konfrontiert werdet, hat ein offenes Ende und bietet verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ihr könnt immer kreativ und strategisch zum Ende der Karte gelangen, anstatt einfach nur ein Rätsel zu lösen.“ Um die Kreativität zu fördern, lässt Toy Trains auch Raum für Selbstverwirklichung. Die Spieler können ihre Welt frei dekorieren, sobald sie die Schienen gebaut haben. Das Aufstellen von Bauernhöfen oder kleinen Heustapeln kann die Miniatur völlig verändern. Außerdem wird sie dadurch persönlich und einzigartig!

Die kreativen und rätselhaften Aspekte sowie die behagliche, nostalgische Darstellung machen es zum perfekten Spiel für Familien und Freunde vor einem großen Bildschirm. Auch der Zeitpunkt und die Plattform, auf der Toy Trains erscheint, sind nicht zufällig. Kalte Winternachmittage sind perfekt, um im Wohnzimmer zu sitzen, das PS VR2-Headset weiterzureichen, über die Herausforderungen zu sprechen und die Strecken und Dekorationen unserer Liebsten zu bewundern. Damit will das Team beweisen, dass VR Menschen zusammenbringen kann, anstatt sie zu isolieren.

Die letzte unbeantwortete Frage ist: Warum hat sich das Team für Toy Trains entschieden und nicht für einen weiteren Action-Titel wie SUPERHOT?

„Es wäre einfach, für den Rest unserer Karriere nur Shooter zu entwickeln“, sagt Kuba, Lead Programmer bei Something Random. „Aber wenn man etwas wirklich Einzigartiges machen will, darf man nicht stillstehen. Man muss sich selbst herausfordern und neue Dinge versuchen. Kreativität entsteht durch Unbehagen.

Deshalb haben wir mit Toy Trains angefangen, aber wer weiß, womit wir weitermachen!“

Toy Trains erscheint am 16. Januar für PS VR2.