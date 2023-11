PM: Resident Evil™4: VR Modus ab dem 8. Dezember verfügbar! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Resident Evil™ 4 VR Mode lädt euch ab dem 8. Dezember 2023 dazu ein, noch tiefer in die Welt des Survival-Horrors einzutauchen. In der Rolle von Leon S. Kennedy erlebt ihr seine actiongeladene Reise mit PlayStation®VR2 so hautnah wie noch nie zuvor. Diese neue und immersive Art, den preisgekrönten Titel zu erleben, wird durch den kostenlosen DLC möglich, der für alle PlayStation®5-Besitzer*innen von Resident Evil™ 4 erhältlich ist.

Eine kostenlose Demo für den Resident Evil 4 VR Mode wird am selben Tag im PlayStation™ Store erscheinen. Die Resident Evil 4 VR Mode Gameplay-Demo bietet einen 360°-Blick auf den Anfang des Spiels und auf die neuen Features, einschließlich des Schießstands, wo ihr mit Waffen experimentieren und ein Gefühl für die realistische Steuerung bekommen könnt. Den neusten Trailer dazu könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

Der VR Mode von Resident Evil 4 unterstützt die gesamte Story-Kampagne und bietet eine zusätzliche Ebene der Immersion für Leon S. Kennedys aufregende Rettungsmission. Ihr könnt die erschreckende Welt direkt durch Leons Augen sehen und die Umgebung mit der 4K-HDR-Anzeige von PlayStation VR2 in voller Pracht genießen. Der Resident Evil 4 VR Mode verstärkt die Atmosphäre zusätzlich mit 3D-Audio, sodass jede Art der Bedrohung hinter jeder Ecke gehört werden kann.

Ihr werdet also mit dem Resident Evil 4 VR Mode nicht nur in eine feindselige Umgebung versetzt, es fühlt sich dank der PlayStation VR2 Sense™-Technologie auch noch realistischer an. Die intuitive Steuerung bietet neue Möglichkeiten, mit der Welt zu interagieren. Waffen können mit natürlichen Bewegungen gehandhabt werden, einschließlich einzigartiger Gesten zum Nachladen bestimmter Schusswaffen, wie Handfeuerwaffen, Schrotflinten und Gewehre. Dies gilt auch für die zahlreichen Messer-Aktionen des Spiels in den Nahkämpfen.

Der Resident Evil 4 VR Mode bietet zusätzlich auch einen Schießstand-Modus, der euch hilft, ihre Kampffähigkeiten zu verbessern, indem ihr die Ziel-, Schuss- und Nachlademechanik für jede Waffe ausgiebig ausprobiert.

Resident Evil 4 ist für PlayStation 5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich. Der Titel wird am 20. Dezember 2023 auch auf dem iPhone 15 Pro und allen iPads und Macs mit M1-Chip oder höher erscheinen.

