PM: Resident Evil 4 VR-Modus ab 8. Dezember, eigenständige PS VR2-Gameplay-Demo noch am selben Tag verfügbar (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

liebe PlayStation Blog-Leser. Das Warten ist bald vorbei – der Resident Evil 4 VR-Modus wird am Freitag, den 8. Dezember 2023, auf PlayStation 5 veröffentlicht! Mit diesem kostenlosen DLC wird die Hauptgeschichte von Resident Evil 4 dank der einzigartigen Möglichkeiten von PlayStation VR2 auf neue Weise erlebbar. Lest weiter und erfahrt, was euch erwartet, wenn der Resident Evil VR-Modus und die kostenlose Gameplay-Demo erscheinen – aber werft zunächst einen Blick auf den heute veröffentlichten Trailer.

Kurz zusammengefasst ist der Resident Evil 4 VR-Modus ein kostenloses DLC für Resident Evil 4, das bei seiner Veröffentlichung am 8.12. die Möglichkeit bietet, die Hauptgeschichte des Spiels mit PlayStation VR2 zu erleben. Im VR-Modus schlüpft ihr in die Rolle des US-Agenten Leon S. Kennedy, der die Tochter des Präsidenten retten muss, und erlebt eine völlig neue Dimension des Survival-Horrors.

Resident Evil 4, das sich seit seiner Veröffentlichung im März dieses Jahres über 5 Millionen Mal verkauft hat, greift die Essenz des ursprünglichen Meisterwerks aus dem Jahr 2005 auf und setzt es mit modernster Technologie neu in Szene. Im VR-Modus taucht ihr in die Welt des Spiels ein und stellt euch wahnsinnigen Dorfbewohnern, gewaltigen Kreaturen und dem Kampf gegen Leons ultimativen Erzfeind – all das mit einer Intensität, die man auf einem herkömmlichen Bildschirm nicht erleben kann. Neben der atemberaubenden VR-Grafik sorgt 3D-Audio für ein noch tieferes Eintauchen in die Welt, sodass ihr das Gefühl habt, direkt im Spiel zu sein.

Dasselbe Entwicklerteam, das die unglaublichen VR-Erlebnisse Resident Evil 7 biohazard und Resident Evil Village in voller Länge auf den Markt gebracht hat, war für die Entwicklung eines absolut immersiven VR-Modus mit der neuesten Technologie zuständig. Alle Waffen aus der Haupthandlung sind unglaublich detailliert dargestellt und lassen sich intuitiv steuern, sodass ihr immer mitten im Geschehen seid. Darüber hinaus bieten die Sense-Controller haptisches Feedback, das sich für jede Waffe einzigartig anfühlt, sei es eine Pistole, eine Maschinenpistole, ein Gewehr oder sogar ein Kampfmesser. In Kombination mit dem intuitiven Gefühl des Zielens und Schießens in VR ist das Kampferlebnis intensiver als je zuvor.

Natürlich gibt es im VR-Modus neben den Kampfszenen auch das klassische Rätsellösen, das man von Resident Evil gewohnt ist. In einem Teil des Spiels übernehmt ihr sogar die Rolle von Ashley Graham und bekommt es mit einer anderen Art von Angst zu tun, ohne dass ihr euch mit Waffen wehren könnt.

Wenn ihr Resident Evil 4 für PlayStation 5 noch nicht besitzt, mach euch keine Sorgen: Capcom bietet eine kostenlose VR-Modus-Demo, die ohne das Hauptspiel gespielt werden kann!

Mit dieser Demo, die zusammen mit dem VR-Modus-DLC am 8. Dezember erhältlich ist, könnt ihr den ersten Teil des Spiels spielen und einen Vorgeschmack auf das unglaublich fesselnde Survival-Horror-Gameplay erhalten, das euch erwartet. Außerdem könnt ihr den Schießstand ausprobieren und erleben, wie intuitiv die Steuerung ist – vom Zielen und Schießen bis hin zu den Nachlademethoden, die für jede Waffe anders sind.

Zum Abschluss noch eine Nachricht von Director Keisuke Yamakawa und Produzent Masato Kumazawa.

“Der VR-Modus von Resident Evil 4 nutzt die fortschrittliche Technologie und die Funktionen von PlayStation VR2. Gleichzeitig fließen die Erfahrungen unseres Entwicklerteams aus früheren Resident Evil-VR-Titeln ein, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, wahrhaftig in die Rolle von Leon zu schlüpfen und eine Vielzahl von Waffen mit ihren eigenen Händen zu benutzen, sodass es sich anfühlt, als stünde man den Gegnern direkt gegenüber. Dieses einzigartige Erlebnis ist nur in VR möglich. Mit der kostenlosen Demo für alle Spieler und dem DLC, das für Besitzer des vollständigen Spiels kostenlos erscheint, kann jeder, der eine PlayStation VR2 besitzt, erleben, wie VR den Survival-Horror intensiviert. Hoffentlich genießt ihr den Nervenkitzel und die Schrecken dieses Spiels, in dem das Überleben nur der Anfang des Albtraums ist.“

“Ich bin so glücklich und dankbar für die Möglichkeit, euch diesen Modus zu präsentieren. Wir alle im Team haben hart daran gearbeitet, euch, den Spielern, eine neue Art zu bieten, die Hauptgeschichte von Resident Evil 4 zu erleben. Das Spiel bietet eine große Vielfalt an Gegnern, Waffen und Gimmicks und ist damit eines der umfangreichsten Erlebnisse der Serie. Wir wollten also sicherstellen, dass euch nichts entgeht, wenn ihr in VR spielt. Ganz gleich, ob ihr das Spiel zum ersten Mal spielt oder schon einmal durchgespielt habt: Ich denke, dass diese Art des Spielens etwas völlig Neues sein wird – ich bin wirklich neidisch auf jeden, der das Spiel zum ersten Mal auf diese Weise erleben kann! Es ist nicht mehr lange hin, bis ihr das Herzrasen, den Terror und die Spannung selbst erleben könnt. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch!“

Das war’s für diesen Blog – vielen Dank fürs Lesen und viel Spaß mit dem Spiel!